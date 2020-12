Op de Mac kun je widgets gebruiken, die er sinds macOS Big Sur helemaal nieuw uit zien en nieuwe mogelijkheden bieden. In deze round-up zetten we de beste widgets voor de Mac voor je op een rij.

Beste widgets voor Mac

Sinds een aantal jaar vind je op de Mac in het Berichtencentrum de widgets. Dit zijn een soort mini-apps die je op de hoogte houden van je taken, het weerbericht, de status van je systeem en meer. In macOS Big Sur zijn de widgets op de schop gegaan. Oude widgets werken daarom niet meer, waardoor je misschien op zoek bent naar apps met nieuwe Mac-widgets die geschikt zijn voor macOS Big Sur. Zoek niet verder, want in dit artikel vind je de beste widgets voor de Mac en macOS Big Sur.

Wil je weten hoe je widgets in macOS instelt? In onze tip lees je daar alles over. Standaard wordt de Mac al geleverd met een aantal widgets van standaardapps, zoals Klok, Agenda, Foto’s en meer. Je kan dus ook meteen aan de slag gaan, zonder dat je een extra app nodig hebt.

Bekijk ook Zo kun je widgets gebruiken op de Mac in macOS Big Sur In macOS Big Sur vind je vernieuwde widgets. Hiermee krijg je snel overzicht van functies zoals het weerbericht, aandelenkoersen of aanstaande taken. In deze tip leggen we uit hoe je widgets op de Mac kunt gebruiken.

Widgets voor productiviteit

Als je achter je Mac zit, is de kans groot dat je dat voor één ding doet: om erop te werken. Gelukkig zijn er diverse apps met widgets die je helpen met je productiviteit. Denk bijvoorbeeld voor het wegwerken van taken, je agenda-afspraken bekijken en nog veel meer. Deze widgets komen daarbij goed van pas.

Agendanotities

Deze Nederlandse app, die internationaal bekend staat als Agenda, is al meermaals geroemd om de prettige werking. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het hier dus niet om een agenda-app, maar om een taken- en notitie-app. In onze review van Agendanotities voor de Mac kan je al alles lezen over wat je met de app kan doen. De app heeft één type widget die relevantie notities toont, bijvoorbeeld aantekeningen van vandaag of morgen. Je kan kiezen uit drie formaten.

Fantastical

Begin 2020 verscheen Fantastical 3 (review), één van de beste agenda-apps voor iPhone, iPad én Mac. De app biedt zoveel mogelijkheden, dat het waarschijnlijk voor jou iets teveel van het goede is. Dat neemt niet weg dat je de app best kan proberen. Lees ook onze review van Fantastical 3 voor de belangrijkste mogelijkheden. Met de widgets van de app (het zijn er maar liefst tien, waarvan sommige in drie formaten) kun je alle kanten op. Snel een agenda-afspraak toevoegen, je eerstvolgende afspraak bekijken of in één opslag zien wat er allemaal deze week gepland staat.

Parcel

Parcel is een bekende app voor het volgen van je pakjes. Zeker nu je alles online moet bestellen, komt een app die voor je bijhoudt hoe laat je pakjes (naar verwachting) bezorgd worden, goed van pas. De Mac-versie synchroniseert met de iPhone- en iPad-versies en biedt ook een widget. Zo zie je in één oogopslag hoe laat je pakje komt of waar deze zich nu bevindt.

Things

Taken-app Things biedt ook een aantal widgets, in drie formaten. Je ziet dan bijvoorbeeld in één oogopslag je boodschappenlijstje of de taken die je voor vandaag gepland had. Je bepaalt zelf welke lijst zichtbaar is in de widget en met een nummertje zie je hoeveel taken er in totaal zijn, mocht de lijst te lang zijn voor de widget. Taken afvinken kan helaas niet met de widget vanwege de beperkingen met widgets vanuit Apple. In plaats daarvan word je meteen naar de juiste plek in de app gebracht.

Systeem en systeemstatus widgets

Je kan allerlei statistieken van je Mac bijhouden, bijvoorbeeld hoeveel stroom er nog in de batterij van je MacBook zit of hoeveel opslag er nog vrij is. Dergelijke statistieken zijn het makkelijkst te bekijken via een widget. Er zijn hiervoor diverse soorten beschikbaar, elk met hun eigen specialiteit.

AirBuddy 2

AirBuddy 2 is een handige Mac-app waarmee je je AirPods makkelijker kan verbinden met je Mac. Maar de app heeft ook een widget, waarmee je de batterijstatus van je verbonden apparaten kan bekijken. Dat geldt niet alleen voor je AiPods, maar zelfs je iPhone of iPad in de buurt. De widget ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Batterijen-widget op je iPhone en iPad, dus hij voelt meteen herkenbaar.

Bekijk ook AirBuddy 2: nog makkelijker je AirPods verbinden met de Mac AirBuddy is een handige app om je AirPods te verbinden met de Mac. Versie 2 is nu verkrijgbaar in pre-order. De app komt op 11 november officieel uit en bevat diverse verbeteringen - maar is ook twee keer zo duur geworden.

MenuBar Stats

Als je graag alles in de gaten wil houden, van je CPU tot je werkgeheugen en je opslagcapaciteit, kun je daar allerlei apps voor gebruiken. Standaard levert Apple de Activiteitenweergave, maar het kan een stuk sneller met een widget. MenuBar Stats is een simpele app die dergelijke informatie geeft vanuit de menubalk van je Mac, maar je kan het ook in een widget zetten. Er zijn meer dan tien verschillende widgets, ook voor het batterijpercentage van aangesloten apparaten.

Netler

Voor inzage in je wifistatistieken is er Netler, een app die de activiteiten op je netwerk in kaart brengt. Je bekijkt ook IP-adressen en de download- en uploadsnelheid. Met de widget die de app biedt, kun je dit ook snel bekijken vanuit het speciale overzicht. Je ziet daar je IP-adres en meer. Helaas is er maar één widget die alleen in de kleinste versie beschikbaar is.

Magic Battery Mini

De voordelige app Magic Battery Mini toont net als een aantal eerder genoemde apps de batterijstatus van bijvoorbeeld je Magic Keyboard en Magic Mouse. Er zijn drie formaten van de widget, waarbij de grootste ook met een groen balkje de hoeveelheid stroom laat zien. Als je op zoek bent naar een app die uitsluitend de batterijstatus laat zien, dan ben je hier bij het goede adres.

Weer en gezondheid widgets voor Mac

De Mac heeft wel een eigen Weer-widget, maar nog altijd geen eigen Weer-app. Dat betekent dat als je op de Weer-app klikt, je naar de website van The Weather Channel gaat. Dat kan dus beter en gelukkig is daar een app voor. Maar er zijn ook nog een aantal andere apps die helpen met het verbeteren van je gezondheid.

Weather Mini

Weather Mini is, zoals de naam al zegt, een piepkleine weer-app. De app toont live het weerbeeld in de Dock, maar er zijn ook mooie widgets. Je bekijkt bijvoorbeeld de windsnelheid, de temperatuur, de kans op regen en de luchtvochtigheid op jouw gekozen locatie. De widgets zijn mooi vormgegeven en voor elke meting kan je een aparte kleine vierkante widget instellen.

WaterMinder

WaterMinder is verreweg de bekendste app om mee bij te houden hoeveel water je op een dag drinkt. Met een widget bekijk je de gegevens in een oogopslag. Je kan bijvoorbeeld in een enkele widget zien hoeveel water je al gedronken hebt en hoeveel je nog moet drinken. Alles wordt gesynchroniseerd met de iPhone-, iPad- en Apple Watch-versie. Zodra je op een widget klikt, ga je naar de app om gegevens toe te voegen.

HabitMinder

In deze tijden denk je misschien wat extra aan je gezondheid. In dat geval komt HabitMinder van pas, een app die je helpt met het afleveren van slechte gewoontes en het aanleren van goede. Je kan bijvoorbeeld doelen voor jezelf instellen (een aantal stappen per dag lopen, genoeg pauze nemen) en die gegevens in de app invoeren. Met de widgets hou je dan bij hoever je al op je doel zit. Er is een grote widget met daarin vijf doelen, maar je kan ook voor een individueel doel een widget instellen.

Calory

Wil je nog een stap verder gaan en bijhouden hoeveel calorieën je tot je neemt? Dan kan je daar de app Calory voor gebruiken. Naast water hou je bijvoorbeeld ook bij hoeveel fat, proteïnen en calorieën je vandaag tot je genomen hebt. De widgets bieden snel inzicht in de statistieken van vandaag en je kiest zelf welke meting je aan een widget toe wil voegen. Een optie om snel gegevens toe te voegen ontbreekt, maar met een klik op een widget ga je wel meteen naar de app.

Media widgets op de Mac

Speel je de laatste tijd meer games, verslijt je meer boeken of lees je juist meer artikelen op internet? Dan zijn er ook widgets waar je dergelijke zaken ook bij kan houden.

Book Track

Book Track is een bekende app waarmee je je boekencollectie op peil kan houden. Je voegt boeken toe door ernaar te zoeken of te scannen en dankzij iCloud wordt alles gesynchroniseerd met de iPhone- en iPad-versies. Met de widget van Book Track bekijk je de leesstatus van je boeken. Ook je favoriete quotes kun je in een widget bekijken.

GameTrack

Geen fan van boeken, maar wel van games? Dan moet je GameTrack hebben. Met de app hou je bij welke games je hebt, je wil gaan spelen of momenteel aan het spelen bent. Met de app heb je bijvoorbeeld een lijst van aankomende games, maar ook met games die je momenteel aan het spelen bent. Voor elke van deze lijst kan je een widget instellen, zodat je snel kan zien welke games eraan komen of waar je nog middenin zit.

Reeder

Reeder is een populaire RSS-app en als je de nieuwste versie op de Mac gebruikt, profiteer je ook van handige widgets. Je checkt snel het laatste nieuws van je favoriete websites of je bekijkt de nieuwste artikelen van een bepaald onderwerp. De widget is er in drie maten, met een vergelijkbare weergave van de artikelen als Apple’s eigen News-widget op iPhone en iPad.