We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Physical (S02)

Duister komisch drama, waarin Rose Byrne als vrouw in de jaren tachtig geobsedeerd raakt door aerobics. Ze bracht in het eerste seizoen haar eigen fitnessvideo uit en had daarmee succes. In het tweede seizoen komt ze voor nieuwe uitdagingen te staan, zoals oprukkende concurrentie en een moeizamer verlopend huwelijk met Danny (Rory Scovel). We zien Murray Bartlett (The White Lotus) in dit nieuwe seizoen als charismatische fitnessinstructeur en infomercial-pionier.

Bekijken: Physical (S02)

Hollywood Stargirl

Te zien bij: Disney+

Stargirl Caraway reist van Mica naar een grotere wereld van muziek, dromen en mogelijkheden.

El Club (The Club)

Te zien bij: CineMember

Bijzondere film van Chileense regisseur Pablo Larraín (No, Ema), waarin vier ex-priesters in een afgelegen huisje aan de Chileense kust wonen. Ze tonen berouw voor vroegere daden en leven compleet afgezonderd van de maatschappij. Alleen in de vroege ochtend en late avond zijn ze toegestaan om naar buiten te treden. In de loze uren houden ze zich bezig met het trainen van race-honden. Wanneer een vijfde man zich aansluit bij het gezelschap, is de balans compleet verstoord. Een schim uit zijn vroegere verleden is hem achtervolgd en begint allerlei shockerende verhalen in het dorp rond te bazuinen… Deze film won een Zilveren Beer in Berlijn.

Borgen – Power & Glory (S01)

Te zien bij: Netflix

De carrière van minister van buitenlandse zaken Birgitte Nyborg staat op het spel wanneer een conflict over olie in Groenland een internationale crisis dreigt te worden.

Interceptor

Te zien bij: Netflix

Een luitenant van het leger gebruikt haar jarenlange tactische training om de mensheid te redden van zestien kernraketten die in de VS zijn gelanceerd, terwijl een gewelddadige gecoördineerde aanval tegelijkertijd haar afgelegen raketonderscheppingsstation bedreigt.

Twee Zomers (S01)

Te zien bij: Netflix

Belgisch drama. Een vriendengroep komt samen op een klein eiland om de verjaardag van Romée (An Miller) te vieren. Voordat het feest kan beginnen, ontvangt haar man Peter (Tom Vermeire) een schokkend filmpje van dertig jaar geleden. Als hij geen losgeld betaalt, worden de beelden openbaar gemaakt. Hij weet zeker dat één van zijn vrienden hem chanteert, maar wie?

Nr. 10

Te zien bij: HBO Max

Günter is als vierjarige gevonden in een Duits bos. Vier decennia later leidt hij een normaal leven. Hij vraagt zich niet af waar hij vandaan komt, totdat een vreemdeling op een brug één enkel woord in zijn oor fluister

The Boys (S03E01-E03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Boys is een oneerbiedige kijk op wat er gebeurt als superhelden, zo populair als beroemdheden, zo invloedrijk als politici en aanbeden als goden, hun superkrachten misbruiken, in plaats van er iets goeds mee doen. De machtelozen nemen het op tegen de supermachtigen. The Boys maken een heroïsche tocht om de waarheid bloot te leggen over ‘The Seven’ en de steun die ze van Vought krijgen.

Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband (S01)

Te zien bij: Videoland

Emile Ratelband stond bekend als dé positiviteitsgoeroe van Nederland, maar is lang niet altijd even positief in het nieuws geweest. Hij besluit Nederland voorgoed te verlaten en wil emigreren naar Thailand. We volgen hem in de docuserie Op Hete Kolen: Het Leven Volgens Emile Ratelband. Vanaf 3 juni te zien.

Gold

Te zien bij: Pathé Thuis

In de niet al te verre toekomst ontdekt een door de woestijn trekkende zwerver de grootste goudklomp die ooit gevonden is. Hij moet het beschermen tegen dieven en wilde honden terwijl hij midden in barre omstandigheden op z’n partner wacht.

Braven

Te zien bij: Ziggo

Joe is een houthakker en woont in de bergen. Hij wordt geconfronteerd met een stel drugskoeriers in zijn afgelegen hut. Zij weten echter niet dat de Joe twee krachten bezit: een die vecht voor zijn familie en een die ervan geniet om te doden.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

Bij Cinemember kijk je naar ruim 950 art house- en kwaliteitsfilms, onbeperkt en op vier schermen tegelijk. Stream met AirPlay naar je tv of kijk via de Cinemember smart tv-app. De beste films onder handbereik en maandelijks opzegbaar! Check hier het aanbod