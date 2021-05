Eerder dit voorjaar kwam geruchtenlekker Jon Prosser met het nieuws dat Apple werkte aan meerdere kleuren voor de nieuwe iMac. Zoals je misschien wel weet, bleek dit gerucht waar te zijn: de iMac 2021 komt in maar liefst zeven verschillende kleuren. Dezelfde bron van Prosser is nu terug en zegt dat Apple ook de MacBooks in meerdere kleuren uit gaat brengen.



‘Apple werkt aan MacBooks in meerdere kleuren’

De bron van Prosser is deze keer echter wel een stuk cryptischer dan voorheen. Hij deelt alleen een afbeelding waarop de modellen van het begin van deze eeuw op staan: de gekleurde iMac G3 en iBooks voor gewone consumenten en de wat meer krachtige modellen in bijvoorbeeld zwart voor de pro’s. De bron suggereert daarmee dat Apple deze strategie nu ook weer gaat toepassen. De bron heeft onlangs een prototype van een blauwe MacBook gezien, die er volgens hem erg mooi uit ziet. De huidige MacBook Air is er alleen in het zilver, spacegrijs en goud.



Concept van een blauwe MacBook Air (via @RendersbyIan)

Andere details zijn er eigenlijk niet. Mogelijk gaat het hier om een nieuwe MacBook Air met Apple Silicon-chip. De MacBook Air is het model dat vooral op de gewone consument gericht is, terwijl de MacBook Pro-modellen voor de professionals is. Als Apple inderdaad een MacBook in meerdere kleuren uit gaat brengen, is de MacBook Air een logische keuze. Wanneer dit model verschijnt en wat voor chip er precies in komt, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een M2-chip of een M1X-chip, een snellere versie van de huidige M1.

Eerder beweerde Bloomberg dat Apple werkt aan een nieuwe high-end MacBook Air 2021 met MagSafe. Dit model zou op z’n vroegst in de tweede helft van dit jaar uitkomen, maar kan ook pas volgend jaar in de schappen liggen. Vermoedelijk gaat het hier om hetzelfde nieuwe model, maar dat is nog niet bevestigd.