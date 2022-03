Apple bracht in een ver verleden de MacBook Air uit in twee formaten: 11- en 13-inch. Inmiddels heeft Apple al heel wat jaren alleen nog de 13-inch versie. Wil je groter, dan moet je zijn bij de MacBook Pro, die er inmiddels in 14- en 16-inch is. Maar voor wie alleen een groter scherm wil, zonder alle andere extra’s van de MacBook Pro, is er nu mogelijk goed nieuws. Display-analist Ross Young zegt dat Apple voor 2023 een grotere 15-inch MacBook Air gepland heeft.



‘Grotere 15-inch MacBook Air in 2023

Bronnen bij de productieketens zeggen dat Apple in 2023 de nieuwe variant van de MacBook Air uitbrengt, met een display dat ongeveer 15-inch groot is. Maar dat is niet het enige, want ook de huidige 13,3-inch versie van de MacBook Air zou iets groter worden. Het formaat zou daarmee liggen tussen de huidige 13-inch MacBook Air en de 14-inch MacBook Pro. Of dit ook betekent dat de MacBook Air zelf ook groter wordt, is nog de vraag. Apple zou ook de schermranden kleiner kunnen maken, zoals dat ook gebeurde bij de MacBook Pro.

Apple werkt volgens bronnen voor later dit jaar aan een nieuwe MacBook Air. De MacBook Air 2022 zou een nieuw design krijgen, maar dit nieuwe model krijgt vermoedelijk dus nog het huidige schermformaat. Apple zou in het verleden wel al een 15-inch versie overwogen hebben, maar koos uiteindelijk juist voor de kleinere 11-inch.

Onlangs tweette Mark Gurman van Bloomberg nog dat Apple eerder nadacht over een grotere 15-inch versie van de nieuw ontworpen MacBook Air van 2022, maar dat “het er nu niet op lijkt dat dit gaat gebeuren”. Of Ross Young nieuwe of juist verouderde informatie heeft, is niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat er bij Apple in ieder geval over nagedacht is.

Apple had previously discussed a 15-inch version of the redesigned Air, but it doesn’t sound like it will happen. https://t.co/BxSDfOIxuy — Mark Gurman (@markgurman) March 14, 2022

iPad in 2023 met groter scherm

Ross Young laat tegelijkertijd ook weten dat de iPad in 2023 een groter scherm krijgt. Hij spreekt over een “iets groter” scherm, zonder daarbij een schermformaat te noemen. Het gaat in ieder geval om de standaard iPad, die nu nog een 10,2-inch scherm heeft. Het is echter niet lastig om te bedenken om welk scherm het gaat. Apple staat erom bekend om bij dit model iPad gebruik te maken van oudere onderdelen. Apple heeft in het verleden een 10,5-inch iPad gemaakt, die dankzij de dunnere schermranden qua afmetingen niet veel groter is dan de huidige 10,2-inch iPad. Het lijkt dan ook logisch dat Apple voor de iPad 2023 kiest voor het 10,5-inch display.