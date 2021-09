Het lijkt nog wel even te gaan duren voordat er een nieuwe MacBook Air komt. Volgens een bekende Apple-analist start de massaproductie van de nieuwe MacBook Air in de loop van 2022.

Eerder dit voorjaar doken er renders met het design van de nieuwe MacBook Air op. Deze zouden zijn gemaakt op basis van prototypes en tonen sterke overeenkomsten met de nieuwe iMac 2021. Eerder al werd gezegd dat de release van de MacBook Air 2022 gepland staat voor halverwege volgend jaar, maar nu deelt Apple-analist Ming-Chi Kuo meer over wanneer de massaproductie van de nieuwe MacBook Air van start gaat.



‘Massaproductie MacBook Air 2022 in derde kwartaal’

Volgens de analist start Apple tegen het eind van het tweede of begin van het derde kwartaal van 2022 met de massaproductie van de nieuwe MacBook Air. Dat betekent dus dat de productie ergens eind juni of begin juli 2022 begint. Een release in de eerste helft van het jaar lijkt daardoor uitgesloten. Het lijkt daardoor logischer dat dit model pas ergens volgend jaar zomer of begin van de herfst verkrijgbaar wordt.

Volgens bronnen krijgt dit model een geheel opnieuw ontworpen design. Deze zou dunner en lichter worden dan het huidige model en voorzien worden van een mini-LED display. Ook krijgt dit model een nieuwere chip. Mogelijk gaat het om een M2-chip, de opvolger van de huidige M1. Ook MagSafe zou terugkeren in dit model, net als in de aankomende MacBook Pro 2021.

De eerstvolgende MacBook die Apple dus uit gaat brengen is de MacBook Pro 2021. Dit model krijgt zeer waarschijnlijk een M1X-chip en een aangepast ontwerp. Ook brengt Apple enkele oudere poorten en ingangen terug, zoals de hdmi-poort en een SD-kaartslot.