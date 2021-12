Er gaan al langer geruchten dat Apple naast het Pro Display XDR nog aan een nieuw goedkoper extern scherm werkt, als opvolger voor het Thunderbolt-display. Afgelopen zomer kwam daar nog het gerucht bovenop dat er een extern display met A13-chip in ontwikkeling is. Nu zegt geruchtenlekker @Dylandkt dat er maar liefst drie displays in ontwikkeling zijn bij LG, die mogelijk voor Apple bedoeld zijn.



‘Drie externe Apple-schermen bij LG in ontwikkeling’

LG is één van de fabrikanten van Apple voor de displays in allerlei Apple-producten. Dat het bedrijf dan ook panelen levert voor mogelijke externe Mac-schermen is dan ook geen grote verrassing. Maar dat het om maar liefst drie schermen gaat, is op z’n minst interessant. Volgens de informatie gaat het om drie schermen die door LG gefabriceerd zijn, maar in een nog merkloze behuizing.

Het gaat allereerst om schermen met nagenoeg dezelfde specificaties als de huidige 24-inch iMac en de aankomende nieuwe 27-inch iMac. Het is aannemelijk dat als Apple inderdaad aan nieuwe schermen werkt, de specificaties overeenkomen met deze twee iMacs. Apple’s vroegere Thunderbolt-display was ook gebaseerd op de iMac van die tijd, dus dit is een strategie die Apple eerder toegepast heeft.

Het derde scherm zou een opvolger van het huidige Pro Display XDR kunnen zijn. Volgens de geruchtenlekker gaat het namelijk om een 32-inch display. Wat hier ook interessant aan is, is dat er verwijzingen gevonden zijn naar een speciaal ontwikkelde chip die het scherm aanstuurt. De kans is aanwezig dat het hier gaat om een variant van de Apple Silicon-chip, zo suggereert de bron. De bron zegt ook nog wat andere specificaties te hebben vernomen. Zowel het 32- als 27-inch scherm zijn gemaakt van mini-LED en ondersteunen 120Hz ProMotion.

Het is nog onduidelijk wanneer Apple een of meerdere externe Mac-displays gaat aankondigen. De WWDC 2022 lijkt hiervoor een uitgelezen kans, hoewel Apple het ook eerder tijdens een apart event kan aankondigen. We verwachten in ieder geval dat we hier komend jaar meer van horen.