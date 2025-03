Bij Apple kun je van elke Mac altijd kiezen uit meerdere configuraties. Naast het instapmodel zijn er kant-en-klare upgrade- en topmodellen, bijvoorbeeld met meer werkgeheugen, meer opslag of allebei. Daarnaast zijn er zogenaamde BTO-uitvoeringen, oftewel build to order. Daarmee kun je zelf je eigen configuratie samenstellen. Maar daar betaal je wel altijd een meerprijs voor. Nu blijkt dat Apple, in ieder geval in Nederland, de upgradeprijzen van alle Macs verhoogd heeft.

Hogere upgradeprijzen Mac voor RAM en opslag

Als voorbeeld nemen we de net aangekondigde M4 MacBook Air. Kies je daar het instapmodel met 16GB RAM en 256GB opslag, dan betaal je respectievelijk €250,- en €500,- extra als je dit wil verhogen naar 24GB en 1TB opslag. Bij de M3 MacBook Air waren dit nog upgrades van €230,- en €460,-. Dat betekent dus dat deze upgrades €20,- en €40,- duurder geworden zijn, een groei van zo’n 9%.

Maar Apple heeft niet alleen de prijs verhoogd bij de nieuwste MacBook, want ook de upgradeprijzen en prijzen van de duurdere modellen van onder andere de M4 MacBook Pro en M4 iMac zijn verhoogd. Zo betaalde je begin februari voor een M4 MacBook Pro met 16GB RAM en 1TB opslag nog €2.159,-, maar inmiddels is dat nu €2.179,-. De oorzaak: opslag upgraden van 512GB naar 1TB kost nu €250,- in plaats van €230,- extra.

Op deze manier heeft Apple dus alle Macs (op de basismodellen na) een beetje duurder gemaakt. Bij de echte topmodellen is het prijsverschil veel groter en kan het oplopen tot honderden euro’s.

Voorbeeld 1: 14-inch MacBook Pro M4 upgrademodel

Oktober 2024 – februari 2025: 10-core CPU, 10-core GPU

16GB RAM

1TB opslag

€2.159,- Vanaf 5 maart 2025: 10-core CPU, 10-core GPU

16GB RAM

1TB opslag

€2.179,- (verschil: +€20,-)

Prijzen 14-inch MacBook Pro M4 (2024)

Voorbeeld 2: 14-inch MacBook Pro M4 Max topmodel

Oktober 2024 – februari 2025: 14-core CPU, 32-core GPU

36GB RAM

1TB opslag

€3.849,- Vanaf 5 maart 2025: 14-core CPU, 32-core GPU

32GB RAM

1TB opslag

€3.949,- (verschil: +€100,-)

Prijzen 14-inch MacBook Pro M4 Pro/Max (2024)

Ook nanodisplay duurder geworden

Wat ook opmerkelijk is, is dat Apple de prijzen voor de optie voor een scherm met nanotextuur duurder gemaakt heeft. Dit is sinds afgelopen najaar mogelijk op de iMac en MacBook Pro, beide met M4-varianten. Bij de iMac kostte dit tot voor gisteren nog €230,- extra, maar nu betaal je daar €250,- voor. Bij de MacBook Pro kost het nanotextuurdisplay nu €190,- in plaats van €170,- extra.

Ook lagere prijzen bij MacBook Air

Maar er is ook goed nieuws: de instapprijs van de M4 MacBook Air is namelijk een stuk lager geworden dan van de M3-variant. De vanafprijs van een MacBook Air is nu €1.199,- in plaats van €1.299,-, een prijsdaling van €100,-. Bij het 15-inch model zien we dezelfde prijsverlaging. De prijsdaling is minder groot bij de duurdere upgrade- en topmodellen, wat weer veroorzaakt wordt door de duurdere upgradeprijzen. Je leest meer over de nieuwe prijzen van de MacBook Air M4 in ons aparte artikel.