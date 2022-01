In iOS 15 hebben notificaties een aantal handige vernieuwingen gekregen. Naast het nieuwe design kunnen chatapps nu ook contactfoto’s tonen, zodat je direct ziet van wie een melding afkomstig is. Deze functie is exclusief voor chatapps, zodat je meldingen van die apps een stuk makkelijker kan onderscheiden van andere meldingen. De standaard Berichten-app werkt ermee en ook de zakelijke chatapp Slack ondersteunt dit voor DM’s. In de nieuwste beta toont ook WhatsApp contactfoto’s bij meldingen in iOS 15. Behalve dat dit er leuk uit ziet, heeft dit voor de Focus-functie een belangrijk voordeel zo ontdekte iCulture.



Contactfoto’s bij WhatsApp meldingen in iOS 15

De contactfoto’s in WhatsApp zijn ingeschakeld in de nieuwste betaversie en als je gebruikmaakt van iOS 15 en nieuwer. Je hoeft er niets voor in te stellen: zodra je de juiste versie hebt, verschijnen automatisch de contactfoto’s in de meldingen. Deze foto’s staan op de plek waar normaal gesproken het appicoontje staat. Rechtsonder in de hoek van de profielfoto staat ook nog het WhatsApp-icoontje, zodat je weet dat de melding daar vandaan komt. Behalve voor één op één gesprekken, werkt het ook voor groepschats. Maar in plaats van dat je het icoontje van de groep ziet, verschijnt er een icoontje met twee poppetjes.

Belangrijke toevoeging voor Focus en Niet storen

De toevoeging van profielfoto’s in WhatsApp-meldingen is allereerst vooral een fijne visuele toevoeging, maar er schuilt meer achter. Je iPhone begrijpt nu dat dergelijke WhatsApp-meldingen afkomstig zijn van personen. Dit heeft als voordeel dat WhatsApp-meldingen van een specifiek persoon tijdens een ingestelde Focus (bijvoorbeeld Niet storen) wél doorkomen als je die desbetreffende persoon toegevoegd hebt aan je lijst van toegestane meldingen.

Vooralsnog zijn de profielfoto’s in WhatsApp alleen nog zichtbaar in de nieuwste betaversie van WhatsApp. Het is nog niet duidelijk wanneer de publieke versie van WhatsApp deze handige functie krijgt.