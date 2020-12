Eerder vandaag schreven we over een rapport van Ming-Chi Kuo waarin staat dat Apple momenteel niet aan nieuwe HomePods werkt. Hoewel heel wat media dat opvatten als het definitieve einde van de HomePod, lijkt daar geen sprake van. Kuo zegt alleen dat Apple momenteel niet druk bezig is met nieuwe modellen. Mogelijk wordt de productontwikkeling later wel weer opgepakt. Feit is wel, dat de HomePod mini nu met bepaalde 18 Watt-opladers werkt, nadat software-update 14.3 is geïnstalleerd.



HomePod mini werkt met 18 Watt-adapter

Dit werd ontdekt door gebruikers van Reddit. De HomePod mini werkt nu met Apple’s eigen 18 Watt USB-C oplader en met bepaalde opladers van derde partijen, zoals Aukey. Het zou zelfs werken met een powerbank van Cygnett, zodat je de speaker ook onderweg kunt gebruiken. Eerder hadden we op de iCulture-redactie al vastgesteld dat de HomePod onderweg te gebruiken is, mits je maar beschikt over een powerbank met USB-C-aansluiting die krachtig genoeg is. De meeste mensen zullen echter de adapter uit de verpakking gebruiken en die nog maar zelden uit het stopcontact halen. De ‘grote’ HomePod heeft een vaste stekker, dus daarbij speelt het niet.

Als je voorheen de HomePod mini op een 18 Watt-adapter aansloot kreeg je oranje verlichting te zien op het display. Standaard krijg je bij de speaker een 20 Watt adapter meegeleverd, maar veel mensen hebben nog een exemplaar liggen die ze vorig jaar bij de iPhone 11 Pro-modellen of bij een iPad kregen. Heb je de update nog niet geïnstalleerd, dan is dat misschien nu het moment om dat te doen. HomePod-update worden automatisch geïnstalleerd, tenzij je het uitschakelt. In dat geval zul je de update handmatig moeten binnenhalen.