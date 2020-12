Dit jaar hebben we meer thuisgezeten dan ooit - en dat betekende misschien ook dat je veel meer naar Netflix hebt gekeken dan gebruikelijk. Dankzij een (niet-officiële) plug-in kun je nu je Netflix Wrapped 2020 opvragen. Het laat zien wanneer jij het meest hebt gekeken, naar welke genres en in welke leeftijdcategorieën.

Netflix Wrapped 2020: bekijk je persoonlijke jaaroverzicht

Naast Spotify Wrapped 2020 en Apple Music 2020 Replay voor je favoriete muziek heb je ook de mogelijkheid om statistieken van Netflix op te vragen. Officieel biedt Netflix die mogelijkheid niet aan, maar met een Chrome-extensie kun je het toch voor elkaar krijgen, zo ontdekten onze collega’s van Androidworld. Je kunt zien hoeveel je Netflix hebt gekeken en in welke maanden je het meest actief (of eerder: passief?) was.



De extensie is gemaakt door TikTok-gebruiker @nikodraca, die een manier vond om de gegevens op te vragen. Met Netflix Wrapped kun je het ook zelf bekijken, maar je moet er wel wat geduld voor hebben. Het kan wel een minuutje duren voordat je de gegevens in beeld hebt. De tool laat vervolgens zien in elke maanden je het meest naar Netflix hebt gekeken en welke genres bij jou het meest populair waren. Kijk je graag naar content voor kinderen? Ook dat is te zien.

Zo werkt het:

Start de Chrome-browser op de desktop. Installeer de Netflix Wrapped-extensie vanuit de Chrome Web Store. Ga naar Netflix.com in je browser en log in. Klik op de Netflix Wrapped-extensie. Druk op Start en ga ondertussen even koffiedrinken. Het duurt namelijk even en je mag het venster niet sluiten. Bekijk je Netflix-jaaroverzicht.

Verwijder na gebruik de extensie, want je loopt een beveiligheidsrisico door dit soort eenmalig benodigde extensies altijd maar te laten zitten (bedankt voor de tip, Giel!).

Het mooist zou natuurlijk zijn als Netflix een eigen jaaroverzicht maakt, die je kunt vergelijken met vrienden. Wil je weten wat anderen aan het kijken zijn? Er is wel een Netflix top 10 van de populairste films en series.