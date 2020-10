Eerste hands-on foto’s van MagSafe Charger en hoesjes

De MagSafe Charger is één van de nieuwe accessoires die Apple dit najaar agaat uitbrengen. Aanstaande vrijdag komende de eerste toestellen op de markt, maar Filip Chudzinski, maker van de Bandbreite-app (meer info), kocht al een oplader in de Apple Store in Hamburg en maakte deze mooie foto’s. Hij kocht ook het siliconenhoesje, dat aan de binnenkant is voorzien van een ringvormig patroon, op de plek waar de MagSafe-magneten zitten. Ook nieuw is dat de onderkant van het hoesje nu is gesloten, op een kleine uitsparing voor de Lightning-kabel na.



Op de foto’s zijn te zien:

Beide zijn momenteel al beschikbaar voor ophalen bij de Nederlandse Apple Stores.

Daarnaast verkoopt Apple:

De adapter is al wel verkrijgbaar in de fysieke Apple Stores, het leren hoesje nog niet.

MagSafe Charger heeft kabel van 1 meter

Wat de MagSafe Charger betreft: die heeft een kabellengte van 1 meter en een doorsnee van 55mm. Hij weegt ongeveer 40 gram. Er zijn nog veel vragen over deze MagSafe-oplader, zoals: hoe sterk zijn de magneten en moet je de lader precies positioneren met het kabeltje naar de onderkant?

Op de eerste vraag heeft Filip wel een antwoord: het hoesje kan aan de koelkast worden vastgeplakt en als je er een iPhone in stopt blijft het vermoedelijk ook wel hangen (al is het niet aan te raden als je hard met de deur slaat). Hoe je het kabeltje moet positioneren is nog niet te zeggen, aangezien niemand een iPhone 12 in handen heeft.

Een andere vraag die we op Twitter zagen, is of je altijd een MagSafe-case nodig hebt om te kunnen laden. Dat is niet het geval. Maar wat je wel nodig hebt is een stroomadapter. Bij voorkeur het 20 Watt-exemplaar dat we hierboven hebben genoemd, maar minder krachtige USB-C-adapters en de USB-C-poort in je MacBook werken ongetwijfeld ook. Alleen haal je dan niet het vermogen (en dus ook niet de oplaadsnelheid) van 15 Watt.

Een andere Twitteraar meldt, dat de MagSafe Charger ook een licht kleefeffect geeft bij de iPhone 11 Pro, op de plek waar de spoelen voor draadloos opladen zich bevinden. Die eerdere iPhones beschikken echter niet over een ring van magneten, waardoor het niet goed vastgrijpt. Nog een ander aspect om rekening mee te houden, is dat een magnetische oplader aan je telefoon vastplakt. ‘s Ochtends met een slaperig hoofd van de lader pakken, zoals je nu misschien doet, is er dan niet meer bij. Je zult twee handen moeten gebruiken om de iPhone en MagSafe Charger van elkaar los te trekken.

De MagSafe Charger zit in een uitvouwbare verpakking, met aan de ene kant de oplaadpuck en de andere een opgerolde kabel (die zoals eerder vermeld 1 meter lang is). Via Instagram kregen we nog een andere vraag: of de magnetische oplader op de lange termijn krassen op de achterkant veroorzaakt. Dat is lastig te zeggen, aangezien nog niemand de lader voor langere termijn in gebruik heeft. Het is wel zo dat de veel oplaadplanken voorzien zijn van een rubberachtige coating, terwijl Apple’s magnetische lader is voorzien van een aluminium ring. Als je bang bent voor krassen, kun je beter een plastic folie op de achterkant (laten) plakken.

Wil je meer weten over MagSafe of de MagSafe-oplader, lees dan onze aparte artikelen.