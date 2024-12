Festivitas-app brengt je Mac in kerstsfeer

Nu de Goedheiligman terug naar Spanje is vertrokken is het tijd om de kerstverlichting op te hangen. Ook op je Mac, want met deze leuke app hang je kerstlampjes op je desktop.

We moesten even wachten tot Sinterklaas voorbij was, om over deze leuke app te kunnen schrijven. Festivitas voor macOS brengt je in kerstsferen met feestelijke lichtjes in de menubalk en het dock. Het is een stuk rustiger dan de apps die sneeuwvlokjes over je scherm laten vallen. Festivitas is een project van iOS-ontwikkelaar Simon Støvring, die je zou kunnen kennen van de apps Scriptable, Jayson en Data Jar. Woensdagochtend verscheen de publieke release. De app laat geanimeerde kerstlichtjes zien in de menubalk bovenin het scherm en onderin vlak boven de appicoontjes.

Festivitas is volledig aanpasbaar en biedt opties om de lampjes boven- en onderin onafhankelijk van elkaar te configureren. Zo kun je ervoor kiezen of de lampjes onderin het dock wel of niet zichtbaar zijn, hoe dik de lichtkabel te zien is en hoe groot de lampjes zelf zijn. Met een schuifregelaar kun je zelfs de afstand tussen de lampjes aanpassen. En natuurlijk kun je ook lichtpatronen kiezen, net zoals je bij slimme verlichting gewend bent. Onderstaande animatie geeft een idee hoe dat eruit ziet.

Festivitas-app heeft veel instellingen

Bij de animatiepatronen kun je bijvoorbeeld kiezen voor altijd aan (dus niet knipperen), elk zoveelste lampje aan, de volgorde van knipperen en natuurlijk welke kleuren te zien zijn. De instellingen voor de menubalk zijn grotendeels hetzelfde als de dock-instellingen, maar met twee extra opties: een instelbare afstand tussen de lampjes en de hoogte van de druppelvormige lampjes.

Støvring is een ervaren software-ontwikkelaar, die ook de populaire Runestone teksteditor voor iOS en iPadOS maakte. Hij geeft zijn nieuwe app niet gratis weg, maar biedt ‘m voor €4 aan via Gumroad. je mag meer betalen als je het project wilt steunen. Op een speciale webpagina kun je er meer over lezen. Goed om te weten is bijvoorbeeld dat Festivitas bij de eerste keer opstarten toegang wil tot de toegankelijkheidsinstellingen. Dit is nodig om de dock te kunnen decoreren.

Wil je liever echte kerstverlichting, dan hebben we de volgende tips voor je: