‘Renders iPhone SE 2: zo gaat hij eruit zien’

Apple gaat dit voorjaar naar verwachting eindelijk een opvolger van de iPhone SE uitbrengen. De geruchten over de iPhone SE 2 gaan al jaren en heeft volgens recente informatie hetzelfde design als de iPhone 8. Dat betekent dus een 4,7-inch scherm met Touch ID-knop. De renders zijn gemaakt door OnLeaks, een geruchtenlekker die het wel vaker bij het juiste eind heeft.



De grootste veranderingen ten opzichte van de iPhone 8 zit hem in de rand en de achterkant. Apple kiest mogelijk voor de matte afwerking, in plaats van de glimmende achterkant van de iPhone 8. De matglazen achterkant kennen we al van de iPhone 11 Pro en volgens de bronnen is dit de duidelijkste manier om de iPhone SE 2 van de iPhone 8 te onderscheiden.

Daarnaast lijkt de rand van het toestel erg op de roestvrij stalen rand van de iPhone XS en iPhone 11 Pro. Of dit ook echt het geval is bij het uiteindelijke model, is lastig te zeggen. Apple gebruikt de glimmende roestvrij stalen rand voornamelijk bij de duurdere Pro-modellen, terwijl deze iPhone SE 2 juist bedoeld is voor mensen die niet het duurste model zoeken. De iPhone 8 heeft een rand van aluminium, net als de iPhone XR en de iPhone 11.

De verbeteringen van dit model zitten vooral aan de binnenkant. Verwacht daarom een verbeterde camera en een snelle A13-chip. Het gaat vermoedelijk om een enkele lens. Of je hier ook portretfoto’s mee kan maken zoals bij de iPhone XR, is niet bekend. Het is wel goed mogelijk dat Apple de slimme algoritmes gebruikt om de portretfunctie na te bootsen met een enkele lens.

Meer over de iPhone SE 2 lees je in onze round-up.