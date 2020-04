De camera in de iPad Pro 2020 is van mindere kwaliteit dan die in de iPhone 11. Ook heb je voor fotografie nog niets aan de LiDAR Scanner. Dat ontdekten de makers van de Halide-app in een uitgebreide vergelijking van de camera-specs.

Vergelijking iPad Pro 2020 camera met voorgangers

Een gedetailleerde analyse van de camera in de iPad Pro 2020 maakt duidelijk dat de tablet toch minder geschikt is om mee te fotograferen. Dit was bij eerdere iPads ook al het geval. Als je mooie foto’s wilt maken, dan kun je dat beter doen met een iPhone. De camera in de iPad Pro 2020 bestaat uit twee lenzen. Het is voor het eerst dat Apple een dubbele camera inbouwt in de iPad, maar als je deze naast de dubbele camera van een iPhone zet blijken er toch verschillen. Zo is de slimme beeldtechniek Deep Fusion niet beschikbaar en is de processor die de camerabeelden moet analyseren zwakker dan die in de iPHone 11. De gebruikte processor is vrijwel identiek aan die van de iPad Pro uit 2018.



Als je foto’s maakt met de groothoeklens van de iPad uit 2020, dan zijn ze vrijwel gelijk aan die van de iPad uit 2018. De beeldbewerking is wel iets anders, maar dat is volledig te danken aan software. Hieronder kun je het (kleine) verschil zien.

De camera is volgens Sebastiaan de With het meest te vergelijken met de iPhone 8. Verwacht niet dezelfde kwaliteit als de iPhone 11 Pro. Het is een prima camera, daar niet van, maar niet de beste die je momenteel kunt krijgen.

De supergroothoek in de iPad Pro is niet identiek aan die in de iPhone 11-serie. Apple heeft gekozen voor een brandpuntsafstand van 14mm, in plaats van 13mm.

De sensor van de supergroothoek is ook anders: geen 12-megapixel zoals in de iPhone 11, maar 10-megapixel. Dat levert foto’s op van 3.680 pixels bij 2.760 pixels. De kleinere sensor zorgt voor een iets verbeterde gevoeligheid bij een lage belichting van 1/62.000e seconde (1/45.000 seconde op de iPhone 11). Ook de ISO-waarden liggen iets anders.

Maar wat heb je aan de LiDAR Scanner?

Een van de redenen om voor de nieuwste iPad Pro te kiezen, is dat er een nieuwe LiDAR Scanner in zit. Dat is veelbelovend, maar volgens Sebastiaan de With heb je er niet zoveel aan voor fotografie-toepassingen. Nu niet, maar in de toekomst ook niet. De resolutie van de sensor is waarschijnlijk te laag om het te gebruiken om foto’s verder de optimaliseren. Wat de camera ziet is onvoldoende om bijvoorbeeld mooiere portretten te maken.

Je moet de LiDAR Scanner dan ook vooral zien als een tool voor toekomstige augmented reality-toepassingen, niet voor verbeteringen in fotografie. Die AR-toepassingen zijn er nu nog niet, dus zul je waarschijnlijk tot het najaar moeten wachten. Wat portretfotografie betreft kunnen er nog verrassingen komen, omdat machine learning ongelooflijke dingen mogelijk maakt. De diepte-data die je met een iPhone XR-camera kunt verzamelen is niet zo heel geweldig, maar dankzij machine learning kun je toch mooie portretten maken, aldus De With.

De Halide-ontwikkelaars hebben een proof of concept gemaakt met de naam Esper, om de mogelijkheden van de LiDAR Scanner te laten zien. Het gaat dan om augmented reality. Mocht je de iPad Pro 2020 willen kopen vanwege deze 3D-scanner, dan moet je zeker even in deze blogposting kijken. Of bekijk onze vergelijking iPad Pro 2020 vs 2018 om alle belangrijke specs van deze iPads naast elkaar te zien.