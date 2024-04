De aankomende Apple Watch Series 10 (ook wel Apple Watch X of Series X genoemd) krijgt mogelijk een nieuw energiezuiniger display. De vraag is wel of dit ook een langere batterijduur oplevert.

Hoe gaat de nieuwe Apple Watch Series 10 er precies uit zien? Dat is nog een grote verrassing. Eerdere geruchten over de Apple Watch Series 10 zeiden dat Apple veel veranderingen in petto heeft. Er komt mogelijk een nieuw design waardoor je bestaande bandjes misschien wel niet meer passen. Maar ook binnenin zou Apple flink wat wijzigingen gepland hebben, waaronder een nieuw type scherm. De Koreaanse site The Elec schrijft, gebaseerd op bronnen bij de productie, dat Apple voor de nieuwe Apple Watch Series 10 een nieuw type display krijgt.

‘Apple Watch Series 10 krijgt nieuw type display’

Het zou gaan om een zogenaamd LPTO TFT-display. Op dit moment heeft de Apple Watch al een LTPO-display waarbij TFT-techniek bij een paar onderdelen gebruikt wordt, aangevuld met LTPS-technologie. Maar door geheel over te stappen naar LTPO TFT, werkt het scherm energiezuiniger en presteert het beter bij een lagere verversingsgraad. De Apple Watch gebruikt LTPO vanwege het always-on display, waarbij het scherm op een hele lage frequentie ververst wordt. Meer over de techniek lees je hier.

De bron speculeert dus dat de nieuwe Apple Watch van 2024 een energiezuiniger display krijgt. Of dat betekent dat de Apple Watch-batterij ook daadwerkelijk langer mee gaat, is nog maar de vraag. Dat Apple plannen zou hebben om de aansluiting van bandjes aan te passen, heeft mogelijk wel te maken met een grotere batterij. Gecombineerd met een energiezuiniger scherm, zou het kunnen dat Apple hetzelfde formaat behuizing een grotere batterij kan doen met als gevolg een langere batterijduur.

De LTPO TFT-techniek zou uiteindelijk ook naar de iPhone kunnen komen, zoals dat wel vaker gebeurd is bij schermtechnieken die Apple eerst in de Apple Watch toegepast heeft. De schermen voor de nieuwe Apple Watch zouden geproduceerd worden door LG Display.

Op onze overzichtspagina lees je meer over de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) die dit najaar verwacht wordt. De aankondiging van de nieuwe Apple Watch is vermoedelijk in september