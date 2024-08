De Apple Watch Series 10 (ook wel de Apple Watch Series X genoemd) komt er volgende maand al aan, met zowel de aankondiging als de release in september 2024. Hoe dit nieuwe model er precies uit gaat zien en wat er allemaal nieuw is, weten we vanaf september eindelijk zeker. De afgelopen tijd zijn er echter al wat geruchten over nieuwe functies van de Apple Watch Series 10 geweest en ook lijkt het erop dat de Apple Watch Series 10 in twee nieuwe formaten komt. Maar waar we nog geen geruchten over gezien hebben, zijn over de prijs van de Apple Watch Series 10. Het verleden heeft aangetoond dat dat meestal een goed teken is. Dit is wat wij verwachten van de prijs van de Apple Watch Series 10, evenals de andere nieuwe modellen zoals de Apple Watch Ultra 3.

Verwachte prijs Apple Watch Series 10

De meeste geruchten over de Apple Watch Series 10 spreken dus over een nieuwe gezondheidsfunctie, een snellere chip en aangepaste formaten. Lange tijd leek het erop dat de nieuwe Apple Watch een geheel nieuw ontwerp zou krijgen en dat zelfs de bestaande bandjes niet meer passen, maar inmiddels spreken recente bronnen over minder drastische wijzigingen. En dat betekent mogelijk ook goed nieuws over de prijs.

Er zijn op dit moment namelijk geen aanwijzingen dat de prijs van de nieuwe Apple Watch echt hoger gaat worden. Apple kan er natuurlijk altijd een paar tientjes bovenop gooien in vergelijking met vorig jaar, maar je hoeft zoals het er nu uit ziet geen prijsverhoging van meer dan €100,- te verwachten. De prijzen die we verwachten voor de Apple Watch Series 10 hebben we dan ook gebaseerd op de huidige prijzen van de Apple Watch Series 9. Hou er rekening mee dat de genoemde afmetingen nog speculatie zijn. De afgelopen jaren kwam de Apple Watch in 41mm en 45mm formaat, maar voor dit jaar zou Apple het formaat willen ophogen. Feit blijft wel dat er hoe dan ook weer twee formaten komen.

Klein model (mogelijk 45mm) Groot model (mogelijk 49mm) Aluminium (GPS) €449,- €479,- Aluminium (GPS + Cellular) €569,- €599,- Roestvrij staal (GPS + Cellular) €799,- €849,-

Ben je nu al toe aan een nieuwe Apple Watch en zie je de verwachte vernieuwingen van het nieuwe model niet zitten? Er zijn nu al talloze goede deals voor het model van 2023, waardoor je daarmee veel goedkoper uit bent. Mogelijk gaat de prijs daarvan nog wel iets verder dalen zodra de Apple Watch Series 10 daadwerkelijk in de schappen ligt. In onze prijsvergelijkers vind je de actuele prijzen.

Prijzen 41mm Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 3 prijs: dit verwachten we

Maar Apple komt naar verwachting met nog meer nieuwe modellen. Apple werkt namelijk ook aan de Apple Watch Ultra 3, die waarschijnlijk ook de snellere chip en nieuwe functies krijgt als de Apple Watch Series 10. Andere eigenschappen zoals het formaat en design blijven waarschijnlijk gelijk, al kan Apple nog wel een donkere variant aan de line-up toevoegen. We verwachten daarom dat de prijs van de Apple Watch Ultra 3 gelijk blijft aan de Apple Watch Ultra 2: €899,-.

De Apple Watch Ultra 2 vind je momenteel elders voor een lagere prijs bij diverse winkels. Zie voor de actuele prijzen onze prijsvergelijker.

Apple Watch SE 3 prijs: de goedkoopste van de line-up

Er is daarnaast nog een kans dat Apple dit najaar ook een nieuwe Apple Watch SE uit gaat brengen. De prijs van deze derde generatie Apple Watch SE, ook wel Apple Watch SE 3 of Apple Watch SE 2024, ligt een stuk lager dan van de andere modellen omdat er minder functies in zitten. Er gaan geruchten dat Apple kiest voor een plastic behuizing van de Apple Watch SE 3, zodat de prijs een stukje lager kan worden. Er zijn in het geruchtencircuit nog geen prijzen genoemd, maar dit is wat je volgens ons kan verwachten:

40/41mm 44/45mm GPS-model €269,- €299,- GPS + Cellular-model €319,- €349,-

De genoemde afmetingen zijn nog niet bevestigd, maar dat zal voor de prijs verder geen verschil maken. Hieronder vind je in onze prijsvergelijkers de huidige verkoopprijzen van het actuele Apple Watch SE-model.

Prijzen 40mm Apple Watch SE 2022/2023

Prijzen 44mm Apple Watch SE 2022/2023 GPS

Eerder blikten we al vooruit op de mogelijke releasedatum van de Apple Watch Series 10 en meer. Daarover lees je meer in ons andere artikel. Voor de nieuwe iPhones hebben we ook aparte artikelen waarin we vooruitblikken op de prijs en release.