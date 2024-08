Nog maar een maandje en de Apple Watch Series 10 komt eraan. In september gaat Apple weer een nieuwe Apple Watch aankondigen. Sterker nog, er worden meerdere nieuwe Apple Watches verwacht. En we hebben al een aardige indruk wanneer de Apple Watch Series 10 verschijnt.

In het geruchtencircuit is het nog maar weinig over de nieuwe Apple Watch-modellen gegaan. Er zijn her en der wel wat geruchten geweest, zoals je kon lezen in ons overzicht van Apple Watch Series 10-geruchten. Het lijkt er vooral op dat de nieuwe Apple Watch groter dan ooit wordt. Maar wanneer komt de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch Series X) dan? En welke modellen komen er nog meer? Je leest hier alles over de mogelijke datum van de Apple Watch Series 10.

Wanneer wordt de nieuwe Apple Watch Series 10 aangekondigd?

Apple heeft zelf (uiteraard) nog niks verklapt over de komst van de nieuwe Apple Watch. Maar wat we wel weten is dat de nieuwe Apple Watch (bijna) altijd tegelijkertijd aangekondigd wordt met de nieuwe iPhone in september. De datum van het iPhone-event van 2024 staat nog niet vast, maar is waarschijnlijk op 9 of 10 september 2024. We verwachten dan ook dat op 9 of 10 september de Apple Watch Series 10 aangekondigd gaat worden.

Het bijzondere bij een nieuwe Apple Watch is dat deze meestal meteen te bestellen is. Dat zou betekenen dat je op 9 of 10 september meteen een bestelling kan plaatsen.

Release Apple Watch Series 10

Maar wanneer kan jij de nieuwe Apple Watch van dit jaar om je pols hebben? Na de aankondiging volgt de daadwerkelijke release meestal anderhalve week later, op een vrijdag. Wij verwachten daarom dat de release van de Apple Watch Series 10 op vrijdag 20 september 2024 is. Uiteraard staat er nog niks vast, zeker niet zo ver van tevoren. Maar dankzij de gegevens uit het verleden, is dit een planning die zo goed als zeker klopt.

Ook in aantocht: Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch SE 2024

Maar er staan nog twee modellen op de planning, als we de geruchten mogen geloven. Het meest waarschijnlijk is de komst van de nieuwe Apple Watch Ultra 3. Deze krijgt waarschijnlijk dezelfde verbeteringen als de Apple Watch Series 10, zoals een nieuwe snellere chip en betere gezondheidsfuncties. Een ander ontwerp hoeven we niet te verwachten, want dit model stamt pas uit 2022. Mogelijk gaat Apple nu wel een donkere uitvoering uitbrengen, maar dat is nog niet zeker.

Een nieuwe Apple Watch SE 3, of Apple Watch SE van de derde generatie, zou in 2024 ook een mogelijkheid kunnen zijn. Apple zou bijvoorbeeld het ontwerp van de Apple Watch Series 7 en nieuwer kunnen gebruiken (met een iets groter scherm), maar dan voor een lagere prijs. Mogelijk blijven enkele gezondheidsfuncties achterwege. Er gaan geruchten over een plastic behuizing van de Apple Watch SE 3, zodat de prijs lager kan blijven. Dit zou dan te vervanging van aluminium zijn.

Als deze twee modellen er dit jaar inderdaad komen, verwachten we dat ze op hetzelfde moment in de winkels liggen als de Apple Watch Series 10. Dat betekent dat de datum van de Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch SE 2024 voorlopig op 20 september 2024 staat.

Planning Apple Watch Series 10 release datum

Samenvattend is dit de planning voor de Apple Watch 2024 release waar je rekening mee kunt houden (let op, dit is nog niet bevestigd):

Aankondiging: 9/10 september 2024

Pre-order: 9/10 september 2024

Release: 20 september 2024

Lees ook ons artikel over de datum van de iPhone 16, want ook daarvan kunnen we een goede inschatting maken.