Zoals ieder jaar duiken er ook nu weer problemen op bij de nieuwe iPhone. Maar de problemen bij de iPhone 16 lijken (tot nu toe) gelukkig minder te zijn dan bij vorige generaties. Waar de vorige iPhone 15 Pro bijvoorbeeld last had van oververhitting, is daar gelukkig voor zover bekend geen sprake van. Toch melden sommige gebruikers nu een probleem, met name bij het bedienen van het scherm. Is dit een geval van “you’re holding it wrong” of is er meer aan de hand?

iPhone 16 problemen: scherm reageert niet

Het probleem speelt vooralsnog alleen bij de iPhone 16 Pro-modellen. Gebruikers merkten dat het scherm soms niet reageert op aanrakingen, zoals tikken of scrollen. Op Mastodon laat een gebruiker zien hoe het probleem zich voor doet. Het heeft te maken met onbewuste aanrakingen, bijvoorbeeld bij het vasthouden van de iPhone. Als je de iPhone vastpakt en per ongeluk met de palm van je hand het scherm aanraakt, registreert de iPhone dit niet als een aanraking. Hiermee voorkomt de iPhone dat je per ongeluk iets op het scherm bedient, terwijl je dat niet wil. Maar bij de iPhone 16 Pro worden ook tegelijkertijd uitgevoerde bewuste aanrakingen genegeerd.

Het probleem zou vooral spelen bij het scherm rondom de Cameraregelaar, al zijn er ook berichten over aanrakingen elders op het scherm. Vermoedelijk gaat het hier om een softwarefoutje, in combinatie met de extra dunne schermranden van de iPhone 16 Pro. Het scherm reageert namelijk wel gewoon goed als je de iPhone bijvoorbeeld vanuit een houder bedient. Ook is het probleem minder aanwezig als je een hoesje gebruikt, omdat de kans op een onbedoelde aanraking dan kleiner is.

Doordat de schermranden een stukje dunner zijn, is de kans groter dat je met de palm van je hand het scherm aanraakt. Met dus als gevolg dat de rest van het scherm bewuste aanrakingen negeert. Waarschijnlijk kan Apple dit met een software-update beter afstemmen. Er lijkt geen sprake te zijn van een hardwarefout.

Er zijn ook gebruikers die een soortgelijk probleem melden op oudere iPhones, dus het zou ook nog om een iOS 18 probleem kunnen gaan. We verwachten dat er binnenkort sowieso een software-update uitkomt voor alle iOS 18-toestellen, waarin de eerste bugs verholpen worden.