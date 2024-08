Het is voor ontwikkelaars redelijk eenvoudig om een app voor zowel de iPhone als iPad uit te brengen. Vaak wordt dat ook tegelijkertijd gedaan, met hier en daar wat aanpassingen om de app er op de iPad beter uit te laten zien of om de iPad-specifieke functies te ondersteunen. Sommige ontwikkelaars kiezen er echter voor om een app alleen op een iPhone uit te brengen. Dat kan meerdere redenen hebben. Zo zijn niet alle apps even nuttig op een iPad. Maar sommige bedrijven noemen een iPad-versie geen prioriteit (*kuch* Instagram *kuch*). Toch kunnen we nu weer een app van het lijstje afstrepen: Snapchat.

Snapchat nu ook op de iPad

Hoewel Snapchat qua populariteit wel flink ingeleverd heeft aan Instagram, wordt het sociale netwerk nog altijd veel gebruikt. Met ingang van versie 13.4.0.41 is de app aangepast voor de iPad. Dat betekent dat je Snapchat nu op het volledige scherm van je iPad kan gebruiken, in plaats van dat de iPhone-versie in een kleiner kader weergegeven wordt. Bovendien zie je nu meer vrienden tegelijkertijd op de verschillende tabbladen.

Snapchat heeft echter het minimale gedaan om de app geschikt te maken voor de iPad. Zo is de app alleen in de portretweergave (rechtop) te gebruiken. Dat is op zich logisch, omdat de app vooral op de smartphone wordt gebruikt. Andere iPad-specifieke functies ontbreken ook, zoals ondersteuning voor Split View of Slide Over. Desalniettemin kan het handig zijn om de app op je iPad te hebben staan, bijvoorbeeld voor het ontvangen van meldingen.

Ook al zijn de mogelijkheden van Snapchat op de iPad beperkt, het sociale netwerk doet in ieder geval meer dan dat Instagram doet. Je kunt Instagram wel op de iPad gebruiken, maar dan ben je aangewezen op de iPhone-versie (in een klein kader) of via het web.