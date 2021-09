Een paar dagen geleden kondigde Bose al de nieuwe QuietComfort 45 hoofdtelefoon met verbeterde ruisonderdrukking aan. De Bose Smart Soundbar 900 is bedoeld voor een heel andere toepassing: in de woonkamer. De Smart Soundbar 900 is de eerste soundbar met Dolby Atmos. Ook zit er HDMI eARC, multiroom wifi, AirPlay 2 en ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistent op. Daarnaast kun je audio streamen via Bluetooth. Hij ligt vanaf 23 september in de winkel.



Volgens Bose levert de Smart Soundbar 900 een ongeëvenaard geluid, dankzij de eigen PhaseGuide-technologie. Als je een film kijkt die geen Dolby Atmos ondersteunt krijg je toch ruimtelijke effecten. De Bose TrueSpace-technologie zorgt voor een verticale beleving, waardoor het geluid ook van boven lijkt te komen zonder dat je een plafondspeaker nodig hebt.

Je sluit de Smart Soundbar 900 aan met een HDMI-kabel of een optische kabel, net als bij de Sonos Arc. Qua kleur zijn er ook weinig verrassingen: je kunt kiezen uit zwart of wit. Voor optimaal geluid moet je er de Bose achterspeakers en subwoofers bij aanschaffen.

De prijs in de VS wordt 900 dollar en de Europese prijs zal waarschijnlijk wel iets hoger liggen. De huidige Bose Smart Soundbar 700 kost namelijk al €900 en die heeft nog niet eens Dolby Atmos. Op de Nederlandse website van Bose is de speaker nog niet te zien.