Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de zevende generatie iPad mini zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen de nieuwe mini in handen hebben gehad. Er zijn unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen. Uitgebreidere reviews zul je pas over een paar dagen aantreffen, als de reviewers te tijd hebben gehad om goed te testen. Uiteraard lees je ook bij ons een uitgebreide review, zodra we klaar zijn met testen.

Review van TechCrunch: keeping up with the pack

De iPad mini 2024 biedt volgens TechCrunch een krachtige upgrade dankzij de A17 Pro-chip, maar valt toch enigszins in een grijs gebied. De mini is krachtiger dan de standaard iPad en heeft een hogere pixeldichtheid, maar is vanwege het kleinere scherm minder geschikt voor entertainment. Voor wie vooral wil lezen of films kijken is een grotere iPad of e-reader logischer.

Apple Intelligence biedt volgens deze reviewer interessante mogelijkheden, vooral voor studenten. Maar het is de vraag of dit voldoende is om de hoge prijs te rechtvaardigen. Je kunt beter nog even doorsparen voor een iPad Air. De iPad mini blijft een niche-apparaat dat niet voor iedereen de beste keuze is.

Verder lezen: TechCrunch

Prijzen iPad mini 2024 (A17 Pro)

Review van The Verge: missing pieces

De kleinste tablet van Apple heeft een upgrade gekregen, maar die zal niet echt aanvoelen als een upgrade, tenzij Apple Intelligence beter uitpakt dan gedacht. Dat vindt de reviewer van The Verge. Hij noemt de snellere processor en de ondersteuning voor Pencil Pro als belangrijkste pluspunten en is ook wel enthousiast over het kleine formaat. Maar hij vindt Touch ID en de plaatsing van de camera gedateerd en vraagt zich af of je Apple Intelligence nodig hebt op een iPad.

De iPad mini 2024 voelt volgens The Verge als een minimale upgrade. Hoewel het formaat ideaal blijft voor gebruik onderweg, zijn er weinig nieuwe functies die het onderscheidend maken van eerdere modellen. Het ontbreekt aan echte innovaties. Kortom, de iPad mini 2024 voelt volgens The Verge als een gemiste kans voor wie op zoek is naar iets nieuws.

Verder lezen: The Verge

Review van CNET

Bij CNET is deze keer geen geschreven review te lezen, maar de techsite kiest ervoor om alleen een video te maken. Daarin zien we een pratende presentator die de specs doorneemt en tussendoor nog wat ervaringen deelt.

Review van Engadget

De reviewer van Engadget vindt de iPad mini voorspelbaar en saai, maar ook alles wat hij van een kleine tablet verwacht. Hij is enthousiast over het feit dat deze compacte iPad toch alle functies heeft en met de Pencil Pro werkt. De A17 Pro-chip is bovendien krachtig genoeg en je krijgt nu meer opslag. Het jelly-scrolling-probleem met het display zou nu ook wel eens opgelost kunnen zijn, maar de reviewer is er niet aan toegekomen om dit uitvoering te testen. Als minpunten noemt hij de 60Hz verversing van het scherm, de brede schermranden, gebrek aan Face ID en het feit dat er geen M-serie chip in zit. Die laatste opmerking lijkt wat vreemd, aangezien hij vlak daarvoor nog heeft gezegd dat de A17 Pro krachtig genoeg is.

Verder lezen: Engadget

Prijzen iPad mini 2024 (A17 Pro) Cellular

Review van Wired: portable and powerful

De iPad Mini 2024 behoudt zijn compacte formaat, schrijft Wired. Hij krijgt een prestatieboost dankzij de A17 Pro-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence en de Apple Pencil Pro. Dat wisten we natuurlijk al, maar de reviewer geeft ook nog een persoonlijke mening. De mini biedt volgens haar een betaalbare manier om de nieuwe AI-mogelijkheden van Apple te verkennen. Dat die nog niet beschikbaar zijn én dat de mini helemaal niet goedkoop is, ontgaat haar blijkbaar.

Een kritiekpuntje is de ongemakkelijke plaatsing van de frontcamera. Ook is de upgrade niet voldoende om te upgraden. De compatibiliteit met de nieuwe Pencil Pro is een pluspunt, maar de tablet mist ondersteuning voor de tweede generatie Pencil. De vernieuwde processor is daarom de grootste upgrade.

Verder lezen: Wired

Video’s van iJustine, Brian Tong en meer