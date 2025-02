Hands-on video’s en ervaringen iPhone 16e

De eerste hands-on ervaringen met de iPhone 16e zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple het product in handen hebben gehad. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen. Over het algemeen zijn de eerste reviews van de iPhone 16e niet razend enthousiast. De meeste reviewers vragen zich dan ook vooral af voor wie dit toestel nu precies is.



Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

Review iPhone 16e van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn uitgebreide video zijn ervaringen zien met de iPhone 16e. Zijn video begint met een komische sketch, waarin hij zich meteen de vraag stelt voor welke doelgroep de iPhone 16e bedoeld is.

Review van TechCrunch

Volgens TechCrunch is het vandaag de dag lastiger geworden om het beste instapmodel te kiezen, omdat er nu meerdere modellen zijn die hiervoor in aanmerking komen. Is Apple Intelligence voor jou niet zo belangrijk? Kies dan de iPhone 15, aldus de reviewer. Wil je de nieuwste opties, betaal dan iets meer en kies voor de iPhone 16. Maar kun je leven zonder MagSafe, een tweede cameralens, de cameraregelaar en het Dynamic Island, dan is het verstandig om te besparen en te kiezen voor de iPhone 16e. Het is volgens TechCrunch een veilig toestel, waarbij de nieuwe C1-chip nog de meest spannende vernieuwing is.

Verder lezen: TechCrunch

Review van The Verge

The Verge noemt de iPhone 16e (dat door de site om onduidelijke redenen telkens als iPhone 16E geschreven wordt) een “oké” toestel en geeft het uiteindelijk een 7. De grootste nadelen zijn het ontbreken van MagSafe en de ultrawidecamera, maar ook de hoge prijs stuit de reviewer tegen de borst. De $599,- (bij ons kost hij zelfs €719,-) is volgens de tester eigenlijk $100,- te duur. De batterijduur is goed, al vraagt de site zich wel af hoe de batterij op lange termijn zal presteren.

Verder lezen: The Verge

Review van CNET

CNET is een stuk positiever en geeft de iPhone 16e een 8,5, maar bekritiseert ook het ontbreken van MagSafe en de hoge prijs. Over de batterijduur is de reviewer erg enthousiast. In zes dagen moest hij hem slechts drie keer opladen. Het lukt met gemak om de iPhone anderhalve dag te gebruiken zonder op te hoeven laden. Bij het streamen van video was de batterij na een uur vanaf 100% nog geen procent gedaald, terwijl dit bij de iPhone 16 en iPhone 15 naar 97% ging.

Verder lezen: CNET

Review van Engadget

Engadget vraagt zich af wat een acceptabel compromis is als je kiest voor de iPhone 16e. Uiteindelijk vindt de site het een goede keuze voor iedereen die niet zo veel geeft om smartphonefotografie. Doordat er maar een camera in zit, mis je veel cameramogelijkheden. Het nieuwe C1-modem presteert goed, maar het is volgens de site lastig om na een week testen te zeggen of gebruikers tegen eventuele problemen aan zullen lopen. Wat ook niet meehelpt, is dat de reviewer het getest heeft met twee verschillende netwerken. Engadget benoemt wel dat de iPhone 16e een fijne upgrade is ten opzichte van de iPhone SE. De iPhone SE liep ten tijde van de release veel verder achter op de iPhone 13 dan de iPhone 16e nu is in vergelijking met de iPhone 16.

Verder lezen: Engadget

Review van Wired

Wired noemt de iPhone 16e niet de beste keuze voor je geld. De iPhone 16e is er vooral voor mensen die nog een iPhone 8 of iPhone X hebben, al vraagt hij zich wel af of mensen niet meer gebaat zijn met functies als MagSafe en de Ultra Wideband-chip. De beste functie is de lange batterijduur. Bij het gebruik van navigatie, muziekstreaming en het maken van foto’s, had de reviewer aan het eind van de dag nog 30% over. De langere batterijduur is vooral te danken aan het nieuwe C1-modem, dat in de test net zo goed presteert als andere iPhones.

Verder lezen: Wired

Prijzen iPhone 16e los toestel

Video’s van iJustine, Brian Tong en meer

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16e: