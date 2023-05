We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Silo

Met vorige week drie nieuwkomers is het deze week rustig bij Apple TV+ . Maar je kunt wel nieuwe afleveringen zien van Drops of God en Big Beasts. En bij de andere streaming videodiensten is ook genoeg te zien.

Post-apocalyptische serie met Rebecca Ferguson (Dune, Doctor Sleep) waarin de aarde onbewoonbaar is geworden. De laatste 10.000 mensen op aarde leven daarom in een grote ondergrondse bunker. Niemand weet waarom deze bunker gebouwd is en wanneer. Ingenieur Juliette (Ferguson) gaat daarom op onderzoek uit en stuit op een aantal schokkende geheimen.

Silo is de volgende grootschalige scifi-serie na Foundation en is gebaseerd op de boeken van Hugh Howey. De 10-delige reeks is gemaakt door Graham Yost (Band of Brothers) en heeft bijrollen voor David Oyelowo, Rashida Jones en Tim Robbins. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien; daarna volgt wekelijks een nieuwe.

Bekijken: Silo

Ed Sheeran: The Sum of It All (S01)

Te zien bij: Disney+

Internationale superster Ed Sheeran geeft in deze openhartige serie een kijkje in zijn leven.

Maggie Simpson in Rogue Not Quite One

Te zien bij: Disney+

Op weg naar de opvang verliest Homer Maggie uit het oog als ze in Grogu’s zweefbuggy springt en met hem een ruimteavontuur in hyperspace beleeft. Als ze een eskader keizerlijke TIE-fighters tegenkomen, verplaatst Maggie de strijd naar Springfield in deze epische korte aflevering die helemaal om Star Wars draait.

Terzi (S01)

Te zien bij: Netflix

Een geharde special ops-agent wordt moreel op de proef gesteld als hij infiltreert in een misdaadsyndicaat en onverwacht een band krijgt met de zoon van de baas.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (S01)

Te zien bij: Netflix

Het huwelijk van de jonge koningin Charlotte en Koning George van Engeland is het begin van een episch liefdesverhaal en verandert de high society in deze Bridgerton prequel!

De Beentjes van Sint-Hildegard

Te zien bij: Netflix

Tragikomische film die zich afspeelt in Twente. Was een groot succes in de bioscoop, nu te zien bij streaming videodiensten. Veearts (Herman Finkers) doet alsof hij lijdt aan Alzheimer, om zo van zijn vrouw (Johanna ter Steege) af te zijn. Finkers bewerkte hiervoor het scenario van de Tsjechische film Teorie Tygra (2016). Regisseur is Johan Nijenhuis, die vooral bekend staat om zijn romantische komedies, zoals Costa! De beentjes van Sint-Hildegard gooit het echter over een heel andere boeg.

Unicorn: Warriors Eternal (S01E01-E02)

Te zien bij: HBO Max

De serie volgt een team van oude helden die de wereld beschermen tegen een onheilspellende kracht. Doorheen de geschiedenis hebben eenhoorns de deugdzaamheid gesymboliseerd, door te verschijnen om ervoor te zorgen dat goedheid heerst. Wanneer het ontwaken van onze helden te vroeg komt, bevinden ze zich in de lichamen van tieners. Als gevolg daarvan zijn hun herinneringen aan wie ze zijn en de geschiedenis van de eenhoorn door de eeuwen heen verloren gegaan, en zijn sommige van hun magische vermogens verzwakt en gefragmenteerd. Niet alleen moeten ze de wereld beschermen tegen de heersende duisternis, ze moeten dat ook doen terwijl ze de onverwachte lach en humor die bij tienerangst en -emoties horen moeten zien te overwinnen.

White House Plumbers (S01E01)

Te zien bij: HBO Max

White House Plumbers neemt het publiek mee achter de schermen van het Watergate-schandaal terwijl de politieke saboteurs van president Richard Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) en G. Gordon Liddy (Justin Theroux), per ongeluk het presidentschap omverwerpen dat ze ijverig probeerden te beschermen… en hun families daarbij. Dit satirische drama begint in 1971 wanneer het Witte Huis Hunt en Liddy, voormalige CIA- en FBI-agenten, inhuurt om het lek in de Pentagon Papers te onderzoeken. Na een eerste mislukking, belandt het onwaarschijnlijke duo in de commissie voor de herverkiezing van de president, waarbij ze verschillende onwaarschijnlijke geheime operaties beramen, waaronder het afluisteren van de kantoren van de Democratic National Committee in het Watergate-complex. White House Plumbers bewijst dat geschiedenis soms vreemder kan zijn dan fictie, en werpt licht op de minder bekende reeks gebeurtenissen die leidden tot een van Amerika’s grootste politieke schandalen.

Detective Knight: Rogue

Te zien bij: Amazon Prime Video

Rechercheur James Knight (Bruce Willis) is toegewijd om de veeleisende straten van Los Angeles veilig te houden. Terwijl de stad zich voorbereidt op Halloween, raakt Knights partner ernstig gewond door gemaskerde mannen na een overval tijdens een schietpartij. Met Knight in volle achtervolging, vluchten de bandieten uit Los Angeles naar New York.

Kleinkinderen van de Oost

Te zien bij: Amazon Prime Video

Daan (30) en Joenoes (32) raakten bevriend als acteurs in speelfilm De Oost. Samen reizen ze terug naar Indonesië, in de voetsporen van hun grootvaders, die voor Nederland vochten tegen de Indonesische onafhankelijkheid. Hun reis confronteert ze met complexiteit van “goed en fout” en de blijvende impact van het koloniale verleden. Wat betekent een verzwegen geschiedenis voor hun toekomst?

Sisi (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De 19e eeuw. Wanneer Elisabeth van Oostenrijk, ook wel Sisi genoemd, keizer Franz Joseph leert kennen, is dat het begin van een roerige liefdesgeschiedenis. De eigenzinnige Sisi en de jonge Franz Joseph voelen zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken, maar hun leven gaat niet over rozen. Ze krijgen te maken met persoonlijke verlangens en politieke druk. Zo trotseert Sisi starre hoofse gebruiken en weet ze de kracht van haar uiterlijke verschijning voor zichzelf en haar idealen te gebruiken.

KLEM

Te zien bij: Pathé Thuis

Marius en Kitty wonen al enige tijd op hun wijngaard in Toscane, waar Hugo samen met zijn gezin langskomt voor een langverwachte reünie. Maar dan blijkt er iets mis en wordt Hugo opnieuw meegesleurd in een criminele draaikolk. Bekijk het zelf in de spannende Nederlandse thriller Klem.

Godland

Te zien bij: Pathé Thuis

In de nasleep van een groot schandaal probeert Trinitie Childs, de first lady van een prominente Southern Baptist Mega Church, haar echtgenoot-pastor, Lee-Curtis Childs, te helpen bij de wederopbouw van hun gemeente.

Plane

Te zien bij: Pathé Thuis

Tijdens een hevige storm moet piloot Brodie een noodlanding maken op een eiland in de Filippijnen. Daar blijken hij en zijn passagiers terecht te zijn gekomen in een oorlogsgebied.