Apple zou plannen hebben om de muteknop op de iPhone 15 te vervangen door een actieknop, die je kunt programmeren. Deze knop is niet meer mechanisch, maar capacitief. Een dergelijke knop kennen we al van de Apple Watch Ultra

Programmeerbare actieknop op iPhone 15 Pro

Eerder bleek uit CAD-tekeningen al dat de iPhone 15 Pro-modellen geen normale volumeknoppen meer krijgen, maar één langgerekte volumeknop die kan kantelen. Ook worden de knoppen capacitief; het zijn dus geen fysiek indrukbare knoppen meer. Tot zover niets nieuws, maar een tamelijk betrouwbare bron (die eerder correct het Dynamic Island voorspelde) geeft nu aan dat de muteknop een extra functie krijgt. Het wordt een actieknop die je als gebruiker kunt programmeren. Daarnaast is het mogelijk dat je ook bij andere knoppen zoals de nieuwe volumeknop, zelf kunt kiezen wat er gebeurt als je kort of lang indrukt.



Aparte microprocessor voor knoppen

Bij zo’n capacitieve knop is het nadeel dat er altijd stroom nodig is om de knop te kunnen indrukken, bijvoorbeeld om de iPhone met de aan/uitknop te kunnen inschakelen en te resetten. Dit werkt niet als de iPhone volledig uit staat. Apple heeft dit opgelost met een aparte microprocessor, die dankzij een nieuwe super-low energy mode toch actief is.

Super-low energy mode

De iPhone heeft nu al een speciale modus als de batterij bijna leeg is. Je kunt dan nog wel bepaalde taken uitvoeren, zoals Apple Pay gebruiken of traceren via het Zoek mijn-netwerk. De nieuwe microprocessor regelt deze taken, maar kan ook detecteren of je de knoppen kort of lang indrukt houdt. De geruchtenlekker spreekt over een actieknop en wekt de indruk dat de knop programmeerbaar is, zodat je er zelf acties aan kunt koppelen. Nu is het nog zo dat mensen hun iPhone soms continu op mute hebben staan en de knop dus helemaal niet nodig hebben. Het zou handig zijn om de huidige muteknop dan ook voor iets anders te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het starten van de Camera-app of de zaklamp.

Er zou zelfs een nieuwe versie van 3D Touch zijn ontwikkeld, om lang indrukken op de verschillende knoppen te kunnen detecteren. Dit geldt dan voor de nieuwe volumeknop, actieknop en aan/uitknop en werkt ook wanneer het toestel leeg is of uitgeschakeld. De super low-energy mode kan ervoor zorgen dat je functies zoals Bluetooth, Ultra-wideband en Apple Pay Express Transit langer kunt blijven gebruiken nadat het toestel zelf op zwart is gegaan.