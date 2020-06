NL-Alert instellen op je iPhone is heel gemakkelijk. Met de stappen in deze tip check je of jij de controleberichten en de noodmeldingen van NL-Alert goed kunt ontvangen.

NL-Alert

De overheid stuurt berichten via NL-Alert om burgers te attenderen om mogelijke gevaren in de buurt. In dit artikel lees je of je NL-Alert iPhone-instellingen kloppen en wat je moet doen om het controlebericht en andere waarschuwingen te ontvangen.

Geschikte iPhones voor NL-Alert

Elke hedendaagse iPhone is geschikt voor het ontvangen van een NL-Alert-bericht. Alle modellen vanaf de iPhone 4S met iOS 7 of nieuwer kunnen deze noodmeldingen krijgen. Onthoud dat dit alleen geldt voor iPhones. iPads en de iPod touch worden niet ondersteund.

NL-Alert instellen op iPhone

Om NL-Alert in te stellen op je iPhone, neem je de onderstaande stappen:

Ga naar Instellingen > Berichtgeving. Blader helemaal omlaag. Achter Noodmeldingen zet je de schakelaar op groen.

Hou er wel rekening mee dat de noodmeldingen invloed kunnen hebben op je batterijduur.

Gelukkig is NL-Alert instellen op een iPhone erg eenvoudig, omdat de optie altijd op dezelfde plaats zit. Heb je vrienden met een Android-toestel, dan zullen ze iets meer moeite moeten doen. Waar je de instelling vindt is afhankelijk van de fabrikant en van de Android-versie. Ook is de naamgeving heel verschillend: op het ene toestel heet het Noodwaarschuwingen of Nooduitzendingen, op het andere Cell Broadcast. De overheid heeft daarom een instelhulp voor NL Alert gemaakt, waarin per toestel wordt uitgelegd wat je moet doen.

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is bedoeld om burgers op de hoogte te brengen als er een noodsituatie in de buurt is. Zo’n melding van de overheid wordt niet zomaar uitgegeven, maar alleen als er een situatie is die levensbedreigend is of de gezondheid schade toe kan brengen. Denk daarbij aan een aanslag, brand in een chemische fabriek of ernstig noodweer. De noodmeldingen zijn bedoeld om mensen te bereiken en kan bijvoorbeeld instructies geven om ramen en deuren te sluiten.

NL-Alert maakt gebruik van de zendmasten van providers. De techniek werkt met cell broadcasting, waardoor het zelfs mogelijk is om mensen te bereiken als het mobiele netwerk overbelast is. Door gebruik te maken van zendmasten is het mogelijk om heel gericht alleen mensen in de directe omgeving te waarschuwen. De meldingen zijn anoniem en werken het 2G-, 3G- en 4G-netwerk. Als je een bericht ontvangt zijn daar geen kosten aan verbonden.

Testbericht van NL-Alert

Om te controleren of het systeem goed werkt verzendt de overheid regelmatig controleberichten. Deze NL-Alert controleberichten worden één keer in het half jaar verstuurd, meestal begin juni en begin december. In ons artikel over het NL-Alert controlebericht lees je wanneer het eerstvolgende controlebericht verstuurd wordt. Ook kun je daar aan andere lezers kwijt of je het bericht goed ontvangen hebt.