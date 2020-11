Opvouwbare iPhone getest door Foxconn

Een jaar geleden baarde het nog opzien: een opvouwbare telefoon met een scherm dat kan dubbelklappen. De Samsung Galaxy Fold is veruit het bekendste voorbeeld. Een realistisch idee voor gewone gebruikers was het niet: er deden zich nogal wat klachten voor en met een prijs van rond de tweeduizend euro was dit niet bepaald een product voor de massa. Apple staat erom bekend dat ze er wat langer over doen om met vernieuwingen aan de slag te gaan, als ze een manier hebben gevonden waarop het wél goed bruikbaar is. Volgens geruchten uit China is dat nu het geval bij opvouwbare iPhones. Apple zou prototypes naar Foxconn hebben gestuurd om te testen.



Met te prototypes moet Foxconn nu aan de slag gaan, om te kijken of de producten ook in massa geproduceerd kunnen worden. Als mogelijke introductiedatum wordt gesproken over september 2022, dus het kan nog wel even duren voordat we ze daadwerkelijk in de winkel gaan zien. Het is ook goed mogelijk dat ze helemaal niet worden uitgebracht, als het toch te moeilijk blijkt om een kwalitatief goed product te maken.

100.000 keer open- en dichtvouwen

Economic Daily News baseert zich op bronnen uit de toeleveringsketen. Tijdens het testen wordt gekeken naar OLED- en Micro-LED-schermen. De keuze bepaalt de productiemethoden. Verder moet Foxconn kijken of het vouwmechanisme na 100.000 keer openen en sluiten nog steeds goed werkt. Bij laptops wordt meestal getest of ze 20.000 tot 30.000 keer geopend en gesloten kunnen worden, maar een smartphone pak je vaker tevoorschijn.

Over het design van een toekomstige opvouwbare iPhone is nog niet veel bekend, maar er zijn in de loop van de tijd al diverse concepten verschenen. Leverancier van de schermpanelen zal Samsung zijn. Er waren eerder al geruchten dat Apple opvouwbare schermen bij Samsung had besteld. Ook waren er eerder geruchten (via Jon Prosser) dat Apple heeft gekozen voor een toestel met twee losse schermen en een scharnier daartussen. Dat zou minder problemen geven dan een scherm dat zelf knikbaar is, zoals in de Galaxy Fold. Er gaan al sinds 2016 geruchten over opvouwbare iPhones.