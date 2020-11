iPhone 12 mini teardown

Indrukwekkende specs in een kleine verpakking. Dat was de eerste indruk van iFixit tijdens de teardown van de iPhone 12 mini. Het reparatiebedrijf heeft de iPhone 12 mini opengeschoefd en laat de onderdelen zien. “Deze teardown is groter dan ooit”, meldt iFixit. Vandaar dat ze het in twee fasen hebben ingedeeld. De technici zijn onder de indruk dat Apple zoveel techniek in zo’n klein apparaat heeft weten te stoppen. Het grootste minpunt is dat een kleinere batterij logischerwijs ook betekent dat de batterijduur korter is.



Het gaat om een 8,57 Wh-accu, met een hogere capaciteit dan die van de iPhone SE 2020 (6,96 Wh) maar de andere toestellen van najaar 2020 hebben een hogere capaciteit. Zo zit er in de gewone iPhone 12 een accu van 10,78 Wh.

Het team van iFixit bekeek zowel het Europese als het Amerikaanse model van de iPhone 12 mini, om te kijken hoe Apple 5G kon inbouwen in zo’n klein apparaat. Ook de Taptic Engine, speakers en MagSafe-ring zijn allemaal aanwezig, al zijn ze soms wel iets kleiner uitgevoerd om ruimte te sparen. Zo zijn de linker en rechter zijkanten van de MagSafe-cirkel afgesneden. De camera is echter hetzelfde als in de grote iPhone 12. Dit kan wel een aanslag betekenen op de batterijduur.

iFixit ontdekte dat de iPhone 12 erg veel overeenkomsten vertoond met de grotere toestellen. Er is niet bespaard door bepaalde onderdelen achterwege te laten. Een klein toestel met grote ambities, dat is hoe iFixit de mini betitelt.



Hier zijn de verschillen met de iPhone 12 goed te zien.

De grille is minder symmetrisch geworden, waarschijnlijk vanwege de 5G-antennebanden. Ook zitten er maar twee displaykabels in, in plaats van drie.

Grappig is dat tijdens het november-event van Apple enkele gereedschappen van iFixit in de labs te zien waren. iFixit is dan ook de autoriteit op het gebied van teardowns. Ze zijn bekender dan Kaputt.de, een Duits reparatiebedrijfje dat als eerste een teardown van de iPhone 12 mini naar buiten bracht. Ook zij constateerden al dat Apple er op miraculeuze wijze in geslaagd is om zoveel techniek in zo’n klein apparaat samen te brengen, maar dat dit wel ten koste gaat van de ruimte die er voor de accu overblijft. De video kun je hieronder zien.

