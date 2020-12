iPhone 12 batterijprobleem

Klachten over onverwacht hoog batterijverbruik zijn er eigenlijk altijd wel. Meestal doen ze zich incidenteel voor als mensen een nieuwe iOS-update installeren, maar in dit geval gaat het om een specifiek type toestel. Voornamelijk mensen met een iPhone 12 Pro blijken last te hebben van onverwacht snel leeglopen van de batterij, terwijl ze niets aan het doen zijn. De eerste die zich meldde was Master26A, die op het Apple-supportforum klaagde dat de iPhone 12 Pro “met 4% zag leeglopen”. Dat ging sneller dan op het vorige toestel, een iPhone 11 Pro. Vervolgens bleken anderen er ook last van te hebben.



Het toestel in kwestie liep ook leeg toen het niet meer met 5G was verbonden, maar met WiFi. “Wat ik ook probeer, hij loopt snel leeg. Niet dat het toestel onbruikbaar is geworden of dat het einde van de wereld nabij is, maar ik vind het wel verdacht”, aldus Master26A. In de batterijgrafiek is geen boosdoener te vinden. Het loopt gewoon snel leeg. Meer dan 1.000 anderen reageerden op het Apple-supportforum, om steun te betuigen of om te melden dat ze het probleem ook hebben.

Vermoedelijk een softwareprobleem

Sommigen denken dat de leegloop te maken heeft met dualsim op de iPhone 12, maar die theorie is nog niet bewezen. Mensen die ermee naar Apple-support gingen lieten diagnostische tests doen, maar daaruit bleek geen hardware-probleem. De oorzaak ligt dan ook waarschijnlijk in software.

Ben je bang dat jij het ook hebt? Dan moet je je iPhone ‘s nachts niet aan de lader leggen en de volgende ochtend kijken hoe steil de batterijgrafiek loopt. Je kunt je ervaringen melden op sociale media, op Reddit of in de reacties hieronder. Er zijn wel vaker bugs in software, waardoor sommige toestellen opeens snel leeg gaan. Afgelopen juli was het nog een probleem met Apple Music, dat werd opgelost.

Heb je een ouder type iPhone waarvan de batterij ook snel leeg gaat, dan is er sprake van een heel ander probleem: slijtage. Je kunt overstappen naar een nieuwe iPhone, maar het is vaak een goed idee om tussendoor je batterij te vervangen, als je van plan bent om je toestel nog heel lang te gebruiken.