‘iPhone 12 mini past niet op sommige oplaaddocks’

iPhone 12 mini past niet op draadloze opladers

Mocht je plannen hebben om een iPhone 12 mini te kopen en ben je fan van draadloos opladen, dan is het tijd om eens goed naar je draadloze oplader te kijken. Sommige opladers hebben een steun die net iets te groot is, waardoor de camerabult voorkomt dat de iPhone goed tegen de lader leunt. Dit is vooral het probleem bij staande opladers en docks.



Dit probleem werd ontdekt door Matthew Panzarino, die al vroegtijdig een testexemplaar in handen kreeg voor de website TechCrunch. Zijn favoriete Anker-lader blijkt niet geschikt omdat de ruggesteun te hoog is.

Er zijn meerdere oplossingen. Zo zou je gebruik kunnen maken van een liggende oplaadplank, waarop je iPhone ook zijdelings kan liggen. Verder zou je de iPhone in horizontale houding tegen de lader kunnen zetten. Dit is een truc die we eerder al bij de AirPods hebben aangeraden.

Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor de MagSafe Charger die voor 45 euro verkrijgbaar is. Dit is een kleine magnetische schijf, die klein genoeg is om achterop je iPhone 12 mini te plakken, zonder dat de camera in de weg zit. Maar dat kost je wel weer extra geld, plus de kosten van een 20 Watt-adapter van 25 euro.

Lees meer over de iPhone 12 mini en bekijk de eerste reviews die inmiddels zijn verschenen. Ook vertellen we je wat een losse iPhone 12 mini kost en wat de providers vragen voor hun iPhone 12 mini abonnementen.