Het worden spannende maanden voor Apple. Naar verwachting kondigt Apple in november de eerste Mac met Apple Silicon aan, de door Apple ontworpen chip voor de Mac. Apple neemt dan na jaren afscheid van de Intel-chips, al worden die modellen uiteraard nog wel jarenlang ondersteund met software-updates. De eerste Mac met Apple Silicon is naar verwachting een MacBook, maar hoe zit het met de desktops? Volgens de Chinese krant The China Times verschijnt in de eerste helft van volgend jaar een iMac met Apple-chip.



‘Eerste iMac met Apple-chips in eerste helft 2021’

Het gaat om een iMac met nieuwe A14T-chip, die gebaseerd is op de nieuwste A14-chips van de iPhones. De chip gebruikt de 5-nanometerstructuur van TSMC, de bouwer van Apple’s eigen chips. De A14T-chip heeft codenaam Mt. Jade en wordt ook vergezeld door de eerste door Apple-ontwikkelde grafische processor. Deze Apple GPU zou codenaam Lifuka hebben.

De nieuwe A14X-chip voor een 12-inch MacBook zou al volledig in productie zijn en is de eerste eigen Apple-chip voor de Mac. Eerder berichtte The China Times nog dat de iMac in de tweede helft van 2021 zou komen, maar nu lijkt het erop dat dit gepland staat voor de eerste helft van 2021.

Wat er nog meer nieuw is aan dit model, is nog de vraag. De kans is groot dat Apple kiest voor een nieuw ontwerp. Er gaan al een tijd geruchten over een nieuw ontworpen iMac, met bijvoorbeeld dunnere schermranden. Apple zou dit design willen bewaren voor de eerste iMac met eigen chip. Qua schermformaat wordt ook gesproken over een 24-inch model. Of Apple opnieuw met twee formaten komt, is nog niet bekend.