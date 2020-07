Gerucht: ‘iPhone 12 Pro’ krijgt 6GB RAM’

iPhone 12 Pro met 6GB RAM

Eerder meldden analisten al dat ze 6GB RAM verwachten in de nieuwste iPhones van 2020. Prosser beweerde eerder ook dat de 2020 iPhones 128GB opslag zouden hebben en dat de duurdere modellen voorzien zijn van 6GB RAM. Nu sluit de iPhone-geruchtenlekker L0vettodream zich erbij aan met de cryptische tekst “Professional 6GB General 4GB”, waarna Jon Prosser nog eens bevestigde met: “Can confirm”.



In de huidige iPhone 11’s zit ook 4GB RAM. Alle nieuwe modellen krijgen volgens verwachting een A14-processor, die Apple mogelijk in een aangepaste variant ook gaat gebruiken in de Macs met Apple Silicon. Deze is krachtiger dan de A12Z Bionic die in de nieuwste iPad Pro zit. Met extra RAM kunnen de toekomstige topmodellen meer apps en browsertabbladen open hebben en meer op de achtergrond doen. Ook kunnen de processorintensieve camerafuncties en machine learning-functies een extra stimulans krijgen.

Zo ziet de line-up er dan uit (met nog niet officieel bevestigde specs):

iPhone 12 5,4-inch OLED display

4GB RAM

128GB en 256GB

Aluminium behuizing, A14-chip, 5G en dubbele camera

Prijs: $649 en $749 iPhone 12 Max 6,1-inch OLED display

4GB RAM

128GB en 256GB

Aluminium behuizing, A14-chip, 5G en dubbele camera

Prijs: $749 en $849 iPhone 12 Pro 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion

6GB RAM

128GB, 256GB en 512GB

Behuizing van roestvrij staal, A14-chip, 5G en drievoudige camera en LiDAR Scanner

Prijs: $999, $1.099 en $1.299 iPhone 12 Pro Max 6,7-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion

6GB RAM

128GB, 256GB en 512GB

Behuizing van roestvrij staal, A14-chip, 5G en drievoudige camera en LiDAR Scanner

Prijs: $1.099, $1.199 en $1.399

De Pro-modellen krijgen bovendien een roestvrijstalen behuizing en een OLED-scherm van 6,1-inch en 6,7-inch. Er zijn aanhoudende geruchten dat ProMotion met een verversingsgraad van 120MHz wordt ondersteund, maar zeker is dat niet. De schermen in de topmodellen worden gemaakt door Samsung, die in de goedkopere modellen door BOE. Het design zou meer op de iPad Pro en de vroegere iPhone 4/5 zijn geïnspireerd.

Meer over de 2020 iPhones lees je in onze round-up.