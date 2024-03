In een grappig reclamespotje benadrukt Apple hoeveel ruimte je hebt op het instapmodel van de 128GB iPhone 15. Maar is 128GB wel "veel opslag voor veel foto's", zoals Apple beweert?

In het filmpje zien we hoe een man door zijn foto’s bladert. Hij wil ruimte maken door foto’s weg te gooien, maar dan beginnen de mensen op de foto opeens te zingen: “Don’t Let Go” van Terrace Martin, Mr. Talkbox en PJ Morton. Uiteindelijk besluit hij de foto’s niet te verwijderen. Dat hoeft ook niet, want zijn 128GB iPhone 15 heeft immers meer dan genoeg opslagruimte van foto’s. Je kunt al je foto’s gewoon op je toestel laten staan en hoeft nooit op te ruimen. Het spotje eindigt met de slogan “Lots of storage for lots of photos.” Klinkt goed, maar…

Te weinig ruimte op iCloud voor al die foto’s

Apple noemt niet de mogelijkheden om je iCloud-opslag betaald uit te breiden: die biedt al jarenlang 5GB in de gratis variant. Er vanuit gaande dat elke foto ongeveer 4MB ruimte in beslag neemt kun je ongeveer 1000 foto’s opslaan, plus nog een paar video’s en bestanden. Het probleem is dan ook niet zozeer dat je iPhone-opslag vol raakt, maar dat je te weinig ruimte op iCloud hebt. Foto’s tellen mee voor je iCloud-opslag, met uitzondering van gedeelde albums.

De foto’s die lokaal op je 128GB toestel staan, kun je niet allemaal backuppen op je gratis iCloud. Je zou ze op een portable SSD kunnen zetten, maar ook dat kost weer geld en heeft als risico dat je een fysiek apparaatje gemakkelijker kwijtraakt dan iets wat in de cloud staat.

128GB is het minimum voor de iPhone

Apple is sinds de iPhone 13 overgestapt op 128GB voor het instapmodel. Dat is op zich al een vooruitgang, want bij de iPhone 12 kreeg je nog 64GB en dat is voor veel selfie-schietende en videofilmende gebruikers echt te weinig geworden.

Bij de huidige standaard iPhone 15-modellen wordt 128GB het meest verkocht. Wil je meer opslag, dan moet je 130 euro extra betalen voor de variant met 256GB. Je komt dan al vrij dicht in de buurt van de iPhone 15 Pro, die meer functies heeft, maar in het instapmodel ook met 128GB wordt geleverd. Pro-gebruikers doen er vaak nog een schepje bovenop en gaan voor het 256GB-model van de iPhone 15 Pro. Als je echt zeker wilt zijn van voldoende opslag kun je bij de iPhone 15 Pro-modellen tot 1 TB opslag gaan, maar dan praten we wel over een heel andere prijsniveau: €1.859,- ten opzichte van de €969,- die je kwijt bent voor het 128GB instapmodel van de iPhone 15.

Prijs iPhone 15 model Opslag Prijs iPhone 15

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €969,-

• €1.099,-

• €1.349,- iPhone 15 Plus

(6,7-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €1.119,-

• €1.249,-

• €1.499,- iPhone 15 Pro

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • €1.229,-

• €1.359,-

• €1.609,-

• €1.859,- iPhone 15 Pro Max

(6,7-inch) • 256GB

• 512GB

• 1TB • €1.479,-

• €1.729,-

• €1.979,-

In onze tip over iPhone-opslag kiezen helpen we je bij de vraag hoeveel opslag je nou werkelijk nodig hebt en waar je rekening mee moet houden.