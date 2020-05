Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 12 Pro een ProMotion-scherm met een hogere verversingsgraad dan nu het geval is. In de iPad Pro zit al 120MHz ProMotion.

iPhone 12 met ProMotion 120Hz scherm

Het gerucht komt van Max Weinbach van EverythingApplePro, een geruchtenlekker die wel vaker met onthullingen rondom Apple komt. Nu beweert hij dat het Pro-model van de iPhone 12 een hogere verversingsgsnelheid krijgt van 120 Hz. Op de iPad Pro heet dit ProMotion. Het zit er al in sinds het 2018-model.



Op de iPhone zou Apple ProMotion willen invoeren op de duurdere modellen met 6,1-inch en 6,7-inch scherm. Het scherm zal automatisch wisselen tussen 60 Hz en 120 Hz om de batterij te sparen. De interne accu zal groter worden om te zorgen dat het geen effect heeft op de gebruiksduur. Er zou een accu in zitten met een capaciteit van meer dan 4400 mAh.

Bij de iPhone 11-serie verbeterde Apple de batterijduur en het lijkt erop dat er bij de iPhone 12 ook weer een sprong vooruit wordt gemaakt. Niet alleen vanwege een energievretende functie als ProMotion, maar ook omdat er dit jaar mogelijk 5G in zit, wat ook impact heeft op de accuduur.

Verbeterde Face ID en 3x zoomen met de camera

Het YouTube-kanaal EverythingApplePro zegt ook dat er verbeterde Face ID in zit en dat de notch kleiner is. Face ID krijgt een bredere kijkhoek, zodat je niet precies met je hoofd voor de camera hoeft te zitten.

Ook de camera wordt beter, zoals elk jaar. Apple zou het fotograferen bij slechte lichtomstandigheden willen verbeteren met snellere autofocus en betere beeldstabilisatie. De LiDAR Scanner zou de autofocus en het maken van portretten nog kunnen verbeteren. Smart HDR krijgt ook een upgrade en levert bij fotograferen in het donker minder ruis op.



Afbeelding via EverythingApplePro

De telefotolens in de iPhone kan nu tot 2x inzoomen. Bij de iPhone 12 zou dit moeten toenemen naar 3x zoom, zodat je niet bent aangewezen op digitale zoom. De iPhone 12 komt later dit jaar beschikbaar, vermoedelijk in vier uitvoeringen en drie schermformaten. Ze krijgen een nieuw design met platte zijkanten en een kleinere notch. Ook zou er 5G in zitten en een verbeterde camera.

De video is hieronder te zien.

120Hz op smartphones

Smartphones met hoge framerates zijn er al. De Razer Phone versteen in 2017, iets voordat Apple het toepaste in de iPad Pro 2018. Later volgden de Asus ROG Phone, de OnePlus 7 Pro en de Google Pixel 4, allemaal met een hogere framerate van 90Hz. In 2020 staan fabrikanten op het punt om smartphones met 120Hz en soms zelfs 144Hz uit te brengen. Het lijkt dit jaar dan ook door te breken en ook Apple is van de partij met de marketingnaam ProMotion.

Andere smartphones met 120Hz voor 2020 zijn de Samsung Galaxy S20, Huawei P40 en OnePlus OP8. Ook 90Hz-schermen worden nog gemaakt, zoals in de Xiaomi Mi 10.