Wil jij de iPhone 16e kopen? Vanaf 14:00 uur start de pre-order en kan je hem als één van de eersten in huis halen. We zetten een aantal tips voor je op een rij, zodat je precies weet hoe en wanneer je klaar moet zitten.

Alles over de iPhone 16e pre-order

Eigenlijk verwachtten we de opvolger voor de iPhone SE 2022, maar dit jaar krijgt hij een nieuwe naam: iPhone 16e. Hiermee sluit hij meer aan bij de reguliere iPhone 16-serie. Daarvan heeft de iPhone 16e de belangrijkste functies geleend, maar dan in een voordeliger jasje. Natuurlijk zijn er weer meerdere opslagvarianten en kleuren te verkrijgen, maar bedenk ook of je een los toestel wilt of je bestelling doet in combinatie met een abonnement.

Wanneer start de iPhone 16e pre-order?

Op woensdag 19 februari kwam de aankondiging van de iPhone 16e en werd ook direct bekendgemaakt per wanneer de iPhone bestelt kan worden. Dit gaat – zoals bij vrijwel alle iPhones – per pre-order. Je kan terecht bij Apple zelf, maar ook bij de grote providers (KPN, Odido en Vodafone) én bij andere webwinkels, zoals Belsimpel en Mobiel.nl. Belangrijke data om te noteren zijn:

iPhone 16e pre-order van start : vrijdag 21 februari 2025 om 14:00 uur

: vrijdag 21 februari 2025 om 14:00 uur Eerste leveringen: vrijdag 28 februari 2025

Bestel direct op vrijdag 21 februari en je bent één van de eersten die de nieuwe iPhone in handen heeft. Ongeveer een week later zal je hem dan in huis hebben. Bedenk van tevoren alvast welk model en zet hem klaar op de website van jouw keuze. Zo hoef je zodra de pre-order van start gaat alleen nog af te rekenen om je bestelling te plaatsen. De iPhone 16e prijzen starten vanaf €719,-.

Een manier om de aankoopprijs wat omlaag te krijgen is om je aankoop te combineren met een abonnement. Webwinkels en providers geven je namelijk een hoge korting op het toestel. Heb je nog een oud toestel liggen? Ruil hem dan in! In de lade heb je er ook niet veel meer aan en zo krijg je nog extra korting op je iPhone 16e.

iPhone 16e kopen: waar kan je terecht

Natuurlijk is de iPhone 16e in huis te halen via de Apple Store, maar er zijn nog veel meer aanbieders waar je snel je pre-order plaatst: er zijn meerdere providers en webwinkels die het toestel in hun aanbod opnemen. Verderop in dit artikel noemen we een aantal tips om de pre-order zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie over prijzen vind je in ons overzicht iPhone 16e prijzen.

iPhone 16e pre-order

Dit zijn de Nederlandse prijzen voor de iPhone 16e:

De iPhone 16e is ten opzichte van de SE 2022 flink verbeterd. Er is een nieuw design, dat een stuk groter is. Het scherm meet nu 6,1 inch in plaats van 4,7 inch. Dat is een grote stap, maar geeft je meer ruimte om op te werken. Bovendien is de thuisknop verdwenen. Ontgrendelen werkt nu niet meer met een vingerafdrukscanner, maar met Face ID.

Doordat de iPhone wordt aangedreven door de A18-chip, werkt alles lekker snel en is er ondersteuning voor Apple Intelligence. Aan de zijkant is nu ook de actieknop te vinden. Deze gaat naar een app die jij zelf instelt. Dit kan bijvoorbeeld de Camera-app zijn, maar ook de Opdrachten-app en daarmee worden de mogelijkheden eindeloos.

Op de achterkant is slechts één cameralens te vinden, maar die is gelukkig ontzettend veelzijdig. Hij schiet foto’s van 48 megapixel en kan tot twee keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Helaas moet je wel een ultragroothoekcamera missen. Daarnaast is er ondersteuning voor de Nachtmodus, waardoor weinig belichting geen probleem is.

iPhone 16e pre-order tips

Ondertussen hebben we al heel wat lanceringen van Apple meegemaakt. Om niet mis te grijpen hebben we een aantal tips voor je op een rij gezet.

#1 Kies alvast een kleur

De iPhone 16e wordt uitgebracht in de klassieke kleuren zwart en wit. Waarschijnlijk heb je al wel een voorkeur, dus deze stap kost niet veel tijd. Dit lijken weinig opties, maar gelukkig geef je met een hoesje een eigen draai aan de iPhone. Hij is dan ook direct goed beschermd bij een val. Win win, dus!

#2 Kies alvast je opslagcapaciteit

De hoeveelheid opslag is ook een belangrijke factor om over na te denken. Dit is niet uit te breiden met een micro-sd-kaartje, waardoor je hier echt aan vast zit. Wel is het natuurlijk mogelijk om gebruik te maken van iCloud om al je bestanden op te slaan. Dan is de minste opslaggrootte voor jou voldoende. De iPhone 16e is te verkrijgen met 128GB, 256GB en 512GB.

#3 Bepaal je budget

De prijzen van de iPhone 16e beginnen bij €719. Dit is het model met 128GB opslag. Wil je meer geheugen, dan betaal je ook iets meer.

Dit zijn de prijzen van de iPhone 16e:

Veel winkels geven toestelkortingen op het moment dat je ook een abonnement afsluit. Daardoor is de iPhone 16e wat goedkoper te verkrijgen. Ideaal dus als je toch al in de markt was voor een nieuwe bundel.

#4 Controleer je saldo en betaalmethode

Verder is het natuurlijk ook wel zo handig dat de aankoop afgerond kan worden. Kies alvast de methode waarmee je wilt betalen met voldoende saldo. De iPhone 16e is een stukje goedkoper dan de reguliere iPhone 16-serie, en je zal met de aankoop dus niet snel aan je daglimiet komen. Staat je daglimiet op 500 euro, dan kom je dus toch te kort. Check dit van tevoren dus zeker even. Handig is om eventueel een andere betaalmethode achter de hand te hebben, zoals een creditcard of PayPal.

#5 Zet hem alvast op de favorietenlijst

Weet je al precies wat je gaat kopen? Zet je keuzes dan alvast op de favorietenlijst. Zo hoef je de iPhone 16e en eventuele accessoires om 14:00 uur alleen nog in het winkelwagentje te doen en af te rekenen. Zonder stress de nieuwste iPhone kopen, dus!

#6 Zorg dat je ruim voor 14:00 uur klaarzit

De pre-order gaat om 14:00 uur Nederlandse tijd van start. Apple maakt van tevoren niet bekend hoe groot de voorraad is, waardoor levertijden op kunnen lopen. Wil je jouw iPhone 16e op tijd in huis hebben, dan is het handig om al iets voor 14:00 uur klaar te zitten en je betaalmethode bij de hand te hebben.

Voor de iPhone 16e verwachten we geen grote tekorten of voorraadproblemen, maar bestellingen zullen wel middels het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe worden afgehandeld.

#7 Check je huidige contract bij je provider

Wil jij de iPhone 16e met een abonnement bestellen? Dan is het verstandig om eerst te kijken hoe lang je huidige contract nog loopt. Drie maanden voor het aflopen van je contract kan je alvast een nieuw abonnement afsluiten.

Ben je van plan om over te stappen naar een andere provider? Bekijk dan alvast welke data- en belbundels er zijn, zodat je weet welke keuze je moet maken tijdens het bestellen.

Samenvatting: iPhone pre-order bij Apple

Wil je de iPhone 16e per pre-order bestellen, dan zijn een aantal zaken handig om je achterhoofd te houden.

Dit is hoe het werkt:

Zit op vrijdag 21 februari voor 14:00 uur klaar. Meestal gaat de Apple Store een paar uur voor de start van de pre-sale offline. Is hij weer online, dan kan je beginnen met je bestelling. Ga naar apple.com/nl op je computer of gebruik de app. Meestal werkt de app sneller. Sla jouw variant alvast als favoriet op. Houdt je Apple ID, adres en betaalmethode bij de hand.

iPhone 16e pre-order bij providers

De iPhone 16e wordt beschikbaar bij alle Nederlandse en Belgische providers. De prijzen hiervoor worden bekend zodra de pre-order van start gaat. Daar werkt de pre-order op dezelfde manier: zit op tijd klaar met al je gegevens. Bekijk zeker van tevoren bij je provider wanneer jouw huidige contract afloopt en of je al kan verlengen. Meestal kan dit al drie maanden voor het einde van je contract.

Lees meer over de iPhone 16e

Wil je meer te weten komen over één van de eigenschappen van de iPhone 16e?

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16e: