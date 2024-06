Apple geeft je vanaf iOS 18 de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen en te laten uitschrijven. Tijdens het telefoongesprek kun je zien hoe lang je al aan het woord bent en zie je een geluidsgolf, om duidelijk te maken dat er een opname plaatsvindt. Ook worden de deelnemers automatisch op de hoogte gebracht dat het gesprek wordt vastgelegd. Na afloop kun je het telefoongesprek in de Notities-app laten uitschrijven. Er verschijnt een samenvatting en een transcriptie, zodat je alles nog een rustig kunt nalezen. Ook kun je vanuit de Notities-app opnames maken en laten uitschrijven, zonder dat je een telefoongesprek hoeft te voeren. Voor die laatstgenoemde functie heb je een iPhone 12, terwijl voor het opnemen en uitschrijven van telefoongesprekken minimaal een iPhone 15 Pro is vereist.

Dit heb je nodig voor telefoongesprekken opnemen

Opnemen van telefoongesprekken kan handig zijn bij medische en juridische onderwerpen, of als je iemand moet interviewen. Helaas is deze nieuwe functie niet voor iedereen weggelegd. Het zal bij de release van iOS 18 alleen werken in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Japans, Mandarijn, Cantonees en Portugees. Andere talen volgen wellicht later, maar daar heeft Apple nog niets over gezegd. Daarnaast is de functie afhankelijk van Apple Intelligence, Apple’s eigen insteek voor AI. Dit zal niet op alle toestellen beschikbaar zijn en zit nu ook nog niet in de beta. Apple Intelligence zal aanvankelijk met een wachtlijst werken, zodat nog niet iedereen het meteen kan proberen.

Apple heeft tijdens WWDC 2024 nog meer functies voor de Telefoon-app aangekondigd, waaronder een zoekfunctie voor je gespreksgeschiedenis, het automatisch aanvullen van telefoonnummers zodra je begint met het intoetsen van cijfers en een optie om moeiteloos van simkaart te wisselen. Details daarover zullen de komende weken duidelijker worden.