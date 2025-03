Met iOS 18.4 is het mogelijk om Google Maps als standaardapp voor navigatie in te stellen. Daardoor wordt meteen Google Maps geopend als je op een adres tikt.

Apple is vanwege regelgeving in de EU verplicht om allerlei wijzigingen aan te brengen in het besturingssysteem van de iPhone. Een van die verplichte wijzigingen is om het mogelijk te maken om een andere standaard navigatie-app te kiezen. Vanaf iOS 18.4 is dat (alleen in de EU) mogelijk en Google Maps maakt daar nu meteen slim gebruik van. Met de nieuwste versie is het namelijk mogelijk om Google Maps als standaard navigatie-app in te stellen.

Google Maps als standaard navigatie-app

Normaal gesproken opent de iPhone automatisch de Kaarten-app zodra je bijvoorbeeld in een berichtje op een adres tikt. Ook in bijvoorbeeld Safari kan automatisch Apple’s eigen Kaarten-app geopend worden als er op een webpagina een adres herkend wordt (hoewel websites ook zelf kunnen linken naar Google Maps). Met iOS 18.4 heb je zelf in de hand welke navigatie-app de standaard wordt.

Met de nieuwste versie van Google Maps (25.13.5) is het in combinatie met iOS 18.4 of nieuwer mogelijk om Google’s navigatie-app als standaard in te stellen. Dat betekent dat niet automatisch Apple’s Kaarten-app, maar meteen Google Maps geopend wordt. Als je dus liever navigeert met Google Maps, is dat een welkome wijziging. Je hoeft dan niet meer een adres te kopiëren om deze handmatig in Google Maps op te zoeken, omdat meteen de juiste app geopend wordt zodra je op een adres tikt.

De wijziging geldt overigens niet overal. Als een app er zelf al voor gekozen heeft om Apple Kaarten te integreren in het versturen van een locatie, wordt dat niet meteen vervangen door Google Maps. Zo maakt WhatsApp gebruik van Apple Kaarten, zelfs als je een adres gewoon als berichtje stuurt. Er wordt dan altijd Apple Kaarten geopend, zelfs als je Google Maps als standaard ingesteld hebt. Sommige apps bieden in de instellingen al langer zelf de keuze om Apple Kaarten of Google Maps te gebruiken.

Eerder werd het al mogelijk om WhatsApp als standaardapp voor bellen en berichten in te stellen.

Om de standaardapp voor navigatie te wijzigen, doe je het volgende:

Ga met iOS 18.4 of of nieuwer naar Instellingen > Apps. Tik op Standaardapps > Navigatie. Vink Google Maps aan.

Zie je Google Maps niet als optie? Zorg ervoor dat je de nieuwste app-update uit de App Store geïnstalleerd hebt.