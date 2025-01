iPhone Mirroring, een van de meest interessante functies van macOS Sequoia, is nog steeds niet in Europa beschikbaar. Sinds de aankondiging hebben we daar niks meer van vernomen. Waar blijft deze gewilde functie toch?

macOS Sequoia was licht in aantal nieuwe functies, maar er was een functie die er met kop en schouders bovenuit stak: iPhone Mirroring. Dankzij deze functie kun je je iPhone bedienen vanaf je Mac, terwijl deze nog in je zak, tas of andere kant van het huis ligt. Bovendien zorgt de functie ervoor dat meldingen van je iPhone ook op je Mac binnenkomen en kun je sinds macOS Sequoia bestanden als foto’s en video’s eenvoudig verslepen tussen je Mac en iPhone. Superhandig allemaal en een perfect voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen iPhone en Mac. Maar in Europa wordt iPhone Mirroring geblokkeerd, volgens Apple vanwege strengere regels in de EU. Maar wanneer kunnen we het wel verwachten?

Wanneer komt iPhone Mirroring in Europa?

Om te beginnen is het goed om te weten dat Apple nooit heeft gezegd wat de exacte reden is waarom iPhone Mirroring niet in Europa beschikbaar is. Apple sprak over drie specifieke functies die ze nog niet naar Europa konden brengen: naast iPhone Mirroring ging dat om Apple Intelligence en schermdeling via SharePlay. Over deze drie functies en de beschikbaarheid in Europa zei Apple in juni 2024 het volgende:

Vanwege de onzekerheid over de regelgeving als gevolg van de wet op de digitale markten denken we dat we drie van deze nieuwe functies – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing-uitbreidingen en Apple Intelligence – dit jaar nog niet aan onze EU-gebruikers kunnen aanbieden.

Het zou dus te maken hebben met de regels van de Digital Markets Act. Deze wet is in maart 2024 ingegaan en moet voorkomen dat techbedrijven als Apple teveel macht krijgen. De EU hoopt met deze regels een eerlijkere markt te creëren. Hoe dit verband heeft met iPhone Mirroring, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het voor Apple onduidelijk of iPhone Mirroring wel toegestaan is, aangezien het alleen werkt in de combinatie iPhone met Mac. Voor Windows-gebruikers werkt de functie niet, terwijl ook Android-gebruikers met een Mac deze optie niet hebben. Maar dat is slechts speculatie.

Een belangrijk onderdeel van het statement, is dat Apple wel degelijk plannen lijkt te hebben om iPhone Mirroring in Europa uit te brengen. Apple zegt namelijk dat het niet lukt om de functie “dit jaar” (dus 2024, toen dit statement uitgebracht werd) naar EU-gebruikers te brengen. Inmiddels zitten we in 2025, dus hoe staat het er nu mee?

Apple Intelligence komt binnenkort

Er is wellicht goed nieuws voor iedereen die aan het wachten is op iPhone Mirroring. Apple heeft namelijk al bevestigd dat Apple Intelligence in april beschikbaar komt voor iPhone- en iPad-gebruikers in Europa (al werkt het nog alleen in het Engels). Dat zal waarschijnlijk met ingang van iOS 18.4 gebeuren. Het is goed mogelijk dat iPhone Mirroring dan ook meteen de overstap maakt, maar dat is nog allerminst bevestigd. In ieder geval lijkt dat de eerstvolgende mogelijkheid te zijn: in iOS 18.3 die nu getest wordt, is de functie nog niet beschikbaar. We verwachten dus dat iPhone Mirroring op z’n vroegst in april 2025 beschikbaar komt in Europa, maar het kan helaas ook nog (veel) langer duren.

Bekijk ook Apple Intelligence vanaf april 2025 ook in de EU op iPhone en iPad Apple Intelligence komt naar de EU! In een persbericht heeft Apple aangekondigd dat we vanaf vandaag Apple Intelligence op de Mac kunnen gebruiken en vanaf april 2025 komen de iPhone en iPad erbij. We kunnen een groot deel van de kernfuncties van Apple Intelligence gaan gebruiken.

Kun je iPhone Mirroring in Europa nu al gebruiken?

iPhone Mirroring is overigens wel al zichtbaar op je Mac: de benodigde Synchrone iPhone-weergave app is gewoon op elke Europese Mac beschikbaar. Zodra je de app opstart, komt er echter direct een melding dat de functie niet “in je land of regio beschikbaar is”. Is daar eigenlijk omheen te werken?

Het aanpassen van de regio van je toestellen is helaas niet voldoende. Op onder andere GitHub zijn de afgelopen maanden diverse manieren uitgelegd hoe je het werkend kan krijgen. Naast dat je vaak een Amerikaans Apple Account nodig hebt (of de regio van je eigen Apple Account moet aanpassen, wat we afraden), vereist het vaak ook het aanpassen van bepaalde systeembestanden. Daarvoor moet je weer bepaalde beveiligingsinstellingen van je Mac uitschakelen. Het zou bovendien niet meer werken met nieuwere iOS-versies. Hoewel we iPhone Mirroring graag zouden willen gebruiken, vinden we het niet waard om dergelijke maatregelen te nemen.

Onlangs hebben we gemerkt dat iPhone Mirroring nagenoeg direct beschikbaar toen we buiten de EU waren: zonder enige aanpassingen was de functie te gebruiken zodra we in het Verenigd Koninkrijk waren. Eenmaal teruggekomen in Nederland, was iPhone Mirroring helaas niet meer beschikbaar. Het lijkt er dus ook sterk op dat Apple ook kijkt naar je fysieke locatie.