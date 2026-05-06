Liever Claude of Gemini in plaats van ChatGPT? Met iOS 27 kun je mogelijk deze AI-chatbots kiezen voor Apple Intelligence

Apple geeft je straks met iOS 27 mogelijk de keuze om een andere AI-chatbot in te stellen voor functies van Apple Intelligence. Eerder al dook het gerucht op dat je voor Siri een andere AI-bot kon kiezen.

Onder Apple Intelligence vallen allerlei handige functies, waaronder Schrijfhulp en Image Playground. Als je graag van Apple’s eigen AI-systemen gebruik wil maken zonder tussenkomst van een andere partij, dan kan dat gewoon. Maar momenteel kun je voor dergelijke functies ook ChatGPT gebruiken, die net wat meer mogelijkheden biedt. In iOS 27 gaat Apple nog een stap verder, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg. Volgens hem kunnen ook andere AI-chatbots geïntegreerd worden in Apple’s eigen Apple Intelligence-functies.

‘AI-diensten koppelen aan Apple Intelligence in iOS 27’

De nieuwe mogelijkheid in iOS 27 is dus een uitbreiding op de bestaande koppeling tussen Siri en Apple Intelligence en ChatGPT. In plaats van dat Apple een exclusieve samenwerking met OpenAI heeft, wordt dit dus opengesteld voor andere partijen. Dit gaat via een nieuwe Extensies-functie. Via de instellingen van Apple Intelligence wordt het dan waarschijnlijk mogelijk om een van de andere geschikte diensten aan te zetten. Hiervoor is het vermoedelijk nodig om de desbetreffende app van de AI-dienst op de iPhone te zetten. Intern test Apple dit al met Gemini en Claude, maar vermoedelijk kunnen alle AI-chatbots deze ondersteuning via hun app inbouwen als ze dat willen. Het is daarmee dus niet meer afhankelijk van een nauwe samenwerking met Apple, zoals dat nu wel het geval is met ChatGPT.

Op die manier kunnen de modellen van bijvoorbeeld Gemini nieuwe stijlen toevoegen aan Image Playground. Apple biedt zelf al vier stijlen aan, maar ChatGPT voegt daar zelf nog vijf stijlen aan toe. In Schrijfhulp kun je nu aan ChatGPT vragen om een tekstje te maken. Met andere diensten krijg je mogelijk net wat andere resultaten, die beter bij jouw voorkeur passen.

Vermoedelijk gaat Apple deze functie aankondigen tijdens de WWDC, als onderdeel van iOS 27. iOS 27 verschijnt deze zomer als beta en wordt in september voor iedereen uitgebracht. Hou er wel rekening mee dat je voor deze nieuwe functie minstens een iPhone 15 Pro nodig hebt, omdat dit vereist is om Apple Intelligence überhaupt te kunnen gebruiken. Ondanks dat apps als Claude en Gemini ook op oudere toestellen werken.

Behalve voor de iPhone met iOS 27, wordt deze wijziging ook verwacht voor de iPad met iPadOS 27 en de Mac met macOS 27.

Ook andere diensten te koppelen aan Siri

Op dit moment kan ChatGPT ook helpen bij verzoeken aan Siri. Als Siri zelf het antwoord niet weet of kan geven, wordt de vraag doorgestuurd naar ChatGPT. Zo krijg je alsnog antwoord op je vraag via Siri, ondanks dat Siri zelf niet slim genoeg is. Eerder meldde Mark Gurman al dat Apple ook Siri gaat openstellen voor andere AI-diensten dan ChatGPT, zodat je ook daar zelf kiezen of je bijvoorbeeld liever Gemini of Claude wil. Dit valt onder hetzelfde Extensies-systeem als de toevoeging in de Apple Intelligence-functies.

Apple werkt zelfs aan een nieuwe functie waarmee je de stem kan wijzigen voor wanneer Siri zelf antwoord geeft of wanneer het doorgespeeld wordt naar een andere AI-chatbot. Momenteel gebruikt Siri altijd dezelfde stem, ook als het antwoord van ChatGPT afkomstig is. Door dit apart in te stellen, weet je duidelijker van wie het antwoord afkomstig is.

