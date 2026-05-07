Pride-wallpaper in iOS 26.5

Apple’s nieuwe iPhone-wallpaper in iOS 26.5 biedt veel meer dan op het eerste gezicht lijkt

Nieuws iOS en iPadOS
Apple voegt in iOS 26.5 een nieuwe wallpaper aan je iPhone toe, waarmee je talloze mooie kleurrijke combinaties kan maken.
Benjamin Kuijten -

Ieder jaar in mei komt Apple met het nieuwe Pride-bandje voor de Apple Watch en sinds een aantal jaar hoort daar ook een bijpassende iPhone-wallpaper bij. Maar dit jaar is Apple veel verder gegaan dan een simpele vrolijke wallpaper met Pride-kleuren. De nieuwe Pride Luminance-wallpaper is er in allerlei varianten, maar het is tegelijkertijd een heel uitgebreid hulpmiddel om zelf hele mooie achtergronden te maken.

Nieuwe kleurrijke wallpaper in iOS 26.5

De nieuwe achtergrond komt standaard in elf verschillende versies, waarin de verschillende Pride-kleuren naar voren komen. De achtergrond bestaat uit verticaal gekleurde strepen, die ook nog animeren met een soort lichtreflectie zodra je je iPhone ontgrendelt. Ze zien er mooi uit en geven je iPhone-achtergrond een look die eerder nog niet mogelijk was.

Pride-wallpaper met kleuren in iOS 26.5

Maar misschien nog wel het meest interessant, is de aangepaste variant. Bij de twaalfde versie kun je zelf tot twaalf verschillende kleuren kiezen, om zo je eigen kleurrijke achtergrond te maken. Je kan in totaal kiezen uit maar liefst 75 verschillende kleuren. Er zijn talloze tinten blauw, rood, paars grijs en alles wat ertussen zit.

We kunnen ons voorstellen dat de achtergrond vanwege de naam misschien niet voor jou bedoeld is, maar het is zeker de moeite waard om hem eens nader te bekijken. Helemaal als je van kleurrijke achtergronden houdt. Maar zelfs als je niet zo van de kleur bent, kun je met tinten als zwart, grijs en wit nog steeds hele mooie achtergronden maken. Zo maak je in een handomdraai bijvoorbeeld een mooie zwart-wit achtergrond.

iPhone-wallpaper met strepen in iOS 26.5

De nieuwe achtergrond komt beschikbaar met iOS 26.5, de nieuwe middelgrote iPhone-update. Deze versie wordt in de week van 11 mei voor iedereen verwacht. In iOS 26.5 zitten nog meer nieuwe functies die naar je iPhone komen.

Bekijk ook
iOS 26 functies

iOS 26.5 komt eraan en deze functies komen naar je iPhone

Apple komt met iOS 26.5 en daarin worden er weer een paar nieuwe functies toegevoegd aan je iPhone. In deze round-up zetten we al het nieuws van iOS 26.5 op een rij.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

iPadOS 27 komt eraan: welke iPads krijgen vermoedelijk de update?
iOS 26.5 komt eraan en deze functies komen naar je iPhone
Liever Claude of Gemini in plaats van ChatGPT? Met iOS 27 kun je mogelijk deze AI-chatbots kiezen voor Apple Intelligence
'Wallet-app krijgt in iOS 27 langverwachte functie: zelf je eigen kaarten maken'
Dagje pretpark of festival? Dit is de allerbeste manier om je partner of vrienden terug te vinden

iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.

iPadOS 26 bento overzicht
Alles over iPadOS 26 iPadOS 26 review De beste iPadOS 26 functies Multitasking in iPadOS 26: dit is er nieuw Geschikte iPads voor iPadOS 26 Dit is Liquid Glass, Apple's nieuwe design Alles over iOS 26 Menubalk in iPadOS 26 Handschriftherkenning in het Nederlands in iPadOS 26

Ook interessant

iOS 26 functies

iOS 26.5 komt eraan en deze functies komen naar je iPhone

Nieuws 6 reacties
iOS 26 beta

Apple brengt Release Candidate van iOS 26.5 uit: dit zit erin

Nieuws
iOS 26 Update

iOS 26.4.2 nu beschikbaar: Apple brengt weer een aantal bugfixes uit

Nieuws

Deze handige macOS-functie komt ook naar de iPad in iPadOS 26.5

Nieuws
iOS 26 toestellen

Liquid Glass verminderen in iOS 26.4: zo wordt je iPhone weer beter leesbaar

Tips
iOS 26 Update

iOS 26.4.1 nu te downloaden met twee verbeteringen voor iPhone en iPad

Nieuws 1 reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar