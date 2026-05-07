Apple’s nieuwe iPhone-wallpaper in iOS 26.5 biedt veel meer dan op het eerste gezicht lijkt

Apple voegt in iOS 26.5 een nieuwe wallpaper aan je iPhone toe, waarmee je talloze mooie kleurrijke combinaties kan maken.

Ieder jaar in mei komt Apple met het nieuwe Pride-bandje voor de Apple Watch en sinds een aantal jaar hoort daar ook een bijpassende iPhone-wallpaper bij. Maar dit jaar is Apple veel verder gegaan dan een simpele vrolijke wallpaper met Pride-kleuren. De nieuwe Pride Luminance-wallpaper is er in allerlei varianten, maar het is tegelijkertijd een heel uitgebreid hulpmiddel om zelf hele mooie achtergronden te maken.

Nieuwe kleurrijke wallpaper in iOS 26.5

De nieuwe achtergrond komt standaard in elf verschillende versies, waarin de verschillende Pride-kleuren naar voren komen. De achtergrond bestaat uit verticaal gekleurde strepen, die ook nog animeren met een soort lichtreflectie zodra je je iPhone ontgrendelt. Ze zien er mooi uit en geven je iPhone-achtergrond een look die eerder nog niet mogelijk was.

Maar misschien nog wel het meest interessant, is de aangepaste variant. Bij de twaalfde versie kun je zelf tot twaalf verschillende kleuren kiezen, om zo je eigen kleurrijke achtergrond te maken. Je kan in totaal kiezen uit maar liefst 75 verschillende kleuren. Er zijn talloze tinten blauw, rood, paars grijs en alles wat ertussen zit.

We kunnen ons voorstellen dat de achtergrond vanwege de naam misschien niet voor jou bedoeld is, maar het is zeker de moeite waard om hem eens nader te bekijken. Helemaal als je van kleurrijke achtergronden houdt. Maar zelfs als je niet zo van de kleur bent, kun je met tinten als zwart, grijs en wit nog steeds hele mooie achtergronden maken. Zo maak je in een handomdraai bijvoorbeeld een mooie zwart-wit achtergrond.

De nieuwe achtergrond komt beschikbaar met iOS 26.5, de nieuwe middelgrote iPhone-update. Deze versie wordt in de week van 11 mei voor iedereen verwacht. In iOS 26.5 zitten nog meer nieuwe functies die naar je iPhone komen.

Bekijk ook iOS 26.5 komt eraan en deze functies komen naar je iPhone Apple komt met iOS 26.5 en daarin worden er weer een paar nieuwe functies toegevoegd aan je iPhone. In deze round-up zetten we al het nieuws van iOS 26.5 op een rij.