Als je je wil concentreren kan muziek een fijne rol spelen in het verbeteren van de focus. De iPhone heeft een speciale functie genaamd achtergrondmuziek waarmee je rustgevende muziek kan afspelen om je te helpen slapen, concentreren en meer. En daar heb je geen Apple Music, Spotify of andere app voor nodig. Hoe je achtergrondmuziek instelt om je rustgevende muziek te geven, lees je in deze tip.

Met achtergrondmuziek op iOS is er een extra tool bijgekomen om nog meer rust te geven en je focus te verbeteren. Je kan deze functionaliteit heel gemakkelijk inschakelen via het bedieningspaneel. Het lijkt qua functionaliteit heel erg op achtergrondgeluiden, maar toch is het een aparte functie. Wat het is en hoe je het gebruikt leggen wij je uit.

Wat is achtergrondmuziek op iPhone?

Ambient Music is een nieuwe feature in iOS 18.4 waarmee gebruikers rustgevende muziek kunnen afspelen op de achtergrond. De functie richt zich op muzikale soundscapes, zoals rustige piano-arrangementen, synthpads of atmosferische klanken, die speciaal zijn ontworpen om een ontspannen sfeer te creëren. De functie is ontworpen om de gebruiker te helpen focussen tijdens werk of studie, te ontspannen na een lange dag of beter in slaap te vallen. Je luistert hier dus niet de nieuwste hits van de grootste popartiesten.

Wat is het verschil tussen achtergrondmuziek en achtergrondgeluiden?

Hoewel deze twee functies veel overlap met elkaar hebben is er een wezenlijk verschil. Achtergrondmuziek focust zichzelf vooral in melodische en muzikale composities die speciaal zijn ontworpen om een bepaalde sfeer te creëren. Dit kunnen langzame piano-arrangementen, synthesizerklanken of een andere rustgevende muzieksoort zijn. Met achtergrondgeluiden wordt de focus gelegd op niet-muzikale achtergrondgeluiden, zoals regen, oceaan of witte ruis. Deze zijn vooral bedoeld om storende omgevingsgeluiden te maskeren en concentratie te verbeteren.

Kort gezegd: Ambient Music biedt een muzikale ervaring, terwijl Ambient Sounds zich richt op natuurlijke en statische achtergrondgeluiden. Wil je nu meer informatie en weten hoe je achtergrondgeluiden kan instellen, lees dan deze gids eens:

Hoe activeer ik achtergrondmuziek?

Achtergrondmuziek is beschikbaar voor alle iPhones en iPads met iOS 18.4 of iPadOS 18.4 of nieuwer. Zo activeer je achtergrondmuziek (Ambient Music):

Open het Bedieningspaneel op je iPhone of iPad. Tik op het plusje om een regelaar toe te voegen. Zoek in de zoekbalk naar Achtergrondmuziek Kies de gewenste instelling: Slaap, Relaxed, Productiviteit of Welzijn Schuif de tegel naar de gewenste locatie. Tik op het nummer in het Bedieningspaneel of vanaf het toegangsscherm om de bijbehorende (verborgen) app Achtergrondmuziek te openen. Daar verschijnt de muziekspeler met tijdsbalk, volumeregelaar en AirPlay-optie.

Om achtergrondmuziek te kunnen gebruiken, heb je geen Apple Music abonnement nodig. Hoewel het interface voor deze app er veel van weg heeft, is het een losstaande app/instelling. Hierdoor heeft het ook geen invloed op je luistergedrag binnen Apple Music. Je kunt nummers daarentegen niet opslaan, liken of in een afspeellijst zetten.