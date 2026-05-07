iPadOS 27 komt eraan: welke iPads krijgen vermoedelijk de update?

Apple komt binnenkort met iPadOS 27, de grote nieuwe update voor de iPad. Maar op welke iPads kun je die update straks installeren? Dit is wat we verwachten.

Naast iOS 27 komt Apple binnenkort ook met iPadOS 27. Deze update bevat nagenoeg alle verbeteringen van iOS 27, maar dan ook nog aangevuld met iPad-specifieke verbeteringen. Welke dat precies zijn, weten we nog niet. Apple gaat iPadOS 27 in juni aankondigen tijdens de WWDC en maakt dan ook bekend welke toestellen geschikt zijn voor de update. Maar wij hebben alvast uitgezocht welke iPads vermoedelijk bijgewerkt kunnen worden naar iPadOS 27.

iPadOS 27 toestellen: welke zijn geschikt?

Apple ondersteunt nu nog een hele berg aan iPad-modellen met de laatste iPadOS-versie (28 om precies te zijn), maar voor de komende iPadOS 27-update verwachten we dat het voor een aantal modellen over en uit is. Hoewel er nog geen concrete geruchten zijn en we de definitieve lijst pas op 8 juni krijgen, kunnen we op basis van het verleden, de gebruikte chips en hoeveelheid werkgeheugen wel al een goede voorspelling geven. In het verleden vielen oudere modellen door de lagere hoeveelheid RAM doorgaans af, omdat deze niet krachtig genoeg zijn voor de nieuwe functies.

Voor modellen met M1-chip of nieuwer hoef je niet te vrezen: deze krijgen gewoon allemaal de update naar iPadOS 27. We vermoeden dat de grens voor iPadOS 27 ligt bij de A14-chip en 4GB RAM, waardoor modellen met A13-chip en ouder (en 3GB RAM of minder) geen update meer krijgen.

Deze iPads krijgen in ieder geval iPadOS 27:

Dat betekent dat deze modellen, die nu nog iPadOS 26 draaien, twijfelgevallen zijn:

Deze modellen draaien allemaal op de A13-chip of ouder en zijn voorzien van slechts 3GB RAM. Zeker als Apple wat nieuwe krachtigere functies toevoegt, is de kans groot dat (een deel van) deze twijfelgevallen helemaal geen update meer krijgt. Mogelijk maakt Apple voor het iPad 2021-model een uitzondering, omdat deze nog relatief nieuw is. Apple zou een uitgeklede versie van iPadOS 27 kunnen uitbrengen, met slechts alleen de noodzakelijke en niet te veeleisende nieuwe functies en verbeteringen. Dit model draait geen Apple Intelligence, dus de nieuwe Siri zul je daar sowieso niet op vinden.

Bekijk ook Welke (oudere) iPhones krijgen dit jaar de iOS 27-update? Dit is wat we verwachten Dit jaar presenteert Apple iOS 27. Bijna elk jaar vallen er bij nieuwe software-updates weer iPhones buiten de boot en ontvangen in het najaar geen grote updates meer. Dit jaar is dat hoogstwaarschijnlijk weer het geval.

Wat opvallend is, is dat de modellen op de twijfellijst allemaal modellen zijn die nog een thuisknop hebben. Mogelijk wil Apple met iPadOS 27 juist de focus leggen op alle iPads zonder thuisknop, voor optimaal gebruik van schermruimte en functies als handgebaren.

Voor de modellen die afvallen, geldt dat je in ieder geval wel nog kunt blijven profiteren van beveiligingsupdates. Apple zal ook na de release van iPadOS 27 in september software-updates uitblijven brengen voor iPadOS 26-toestellen. Dit zijn dan bugfixupdates, die zorgen voor een veilige werking.

Wil je niks missen en op de hoogte blijven van al het nieuws, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg al het nieuws rechtstreeks in je inbox.