iOS 26.5 komt eraan en deze functies komen naar je iPhone

Apple werkt aan iOS 26.5 en daarin worden er weer een paar nieuwe functies toegevoegd aan je iPhone. In deze round-up zetten we al het nieuws van iOS 26.5 op een rij.
Nog voordat Apple in juni tijdens de WWDC iOS 27 gaat onthullen, is het eerst nog de beurt aan iOS 26.5. Deze tussentijdse versie wordt vermoedelijk een van de laatste noemenswaardige updates van iOS 26. In iOS 26.5 zitten namelijk wat nieuwe functies die het vermelden waard zijn. Zo krijgt Apple Kaarten wat nieuws, gaat Apple door met het testen van EU-functies en meer.

#1 EU-veranderingen: meldingen doorsturen en makkelijker koppelen

Al sinds iOS 26.3 is Apple twee nieuwe functies voor de EU aan het testen: makkelijker accessoires koppelen zoals bij je AirPods (op basis van nabijheid) en het doorsturen van meldingen naar smartwatches van derden. Ook in de iOS 26.5 beta zijn deze functies weer opgedoken. Zo vinden we in Instellingen > Meldingen > Meldingen doorsturen de nieuwe opties. Bovendien voegt Apple ondersteuning toe voor het doorsturen van Live Activiteiten naar een smartwatch van derden, zoals dat nu ook al werkt op de Apple Watch.

Het blijft echter de vraag of deze functies deze keer nu wel op tijd klaar zijn. Zoals gezegd doken deze al op in iOS 26.3, afgelopen december. Het zou dus kunnen dat Apple het nu wederom doorschuift, maar voor nu ziet het ernaar uit dat het met iOS 26.5 beschikbaar komt.

#2 Apple Kaarten: nieuwe voorgestelde locaties en advertenties (in de VS)

Onlangs werd al bekend dat Apple Kaarten advertenties krijgt in de VS, onder andere in de zoekresultaten. Maar het duikt ook op in een nieuwe sectie genaamd Suggested Places (voorgestelde locaties). Op basis van trending locaties in de buurt of je recente zoekopdrachten, verschijnen hier voor jou voorgestelde winkels, restaurants en andere locaties. Hier worden ook advertenties getoond, dus locaties die Apple hiervoor betalen. Omdat de advertenties vooralsnog alleen in de VS komen, verschijnt de sectie met voorgestelde locaties ook niet in Europa.

#3 Magic-accessoires makkelijker koppelen

Als je een Magic-accessoire (zoals een Magic Mouse of Magic Keyboard) bedraad op een Mac aansluit, wordt automatisch ook een Bluetooth-verbinding gelegd. Het accessoire blijft dan verbonden, ook als je de kabel weer los trekt. Deze functie komt met iOS 26.5 ook naar de iPhone (en met iPadOS 26.5 naar de iPad). Dat betekent dus dat het koppelen van een muis of toetsenbord een stuk makkelijker gaat, omdat je niet zelf in de instellingen voor Bluetooth hoeft te duiken.

#4 RCS met end-to-end encryptie

In landen waar RCS (de opvolger van sms) ondersteund wordt, kun je dit sinds iOS 18 op de iPhone gebruiken. In Nederland zijn er helaas nog steeds geen providers die dit ondersteunen. Wat in de beta van iOS 26.5 wel nieuw is, is dat Apple de end-to-end-encryptie van RCS-berichten weer geactiveerd heeft. In de beta van iOS 26.4 was het al mogelijk om te testen, maar de kans is groot dat dit in iOS 26.5 daadwerkelijk beschikbaar komt.

#5 Extra opties bij overzetten naar Android

Wil je je gegevens overzetten van een iPhone naar een Android-toestel, dan kan je met iOS 26.5 ook kiezen voor welke bijlagen van je berichten je over wil zetten. Je kan ervoor kiezen om alles over te zetten of alleen de bijlagen van het afgelopen jaar of de afgelopen dertig dagen.

#6 Nieuwe betaaloptie in de App Store

In de releasenotes zegt Apple dat er gewerkt wordt aan een nieuwe betaaloptie in de App Store. Ontwikkelaars kunnen gebruikers een maandelijks betaald abonnement laten aanschaffen, maar met een duur van twaalf maanden. Je betaalt dan dus niet per jaar, maar je zit er wel een jaar aan vast. Ontwikkelaars zouden dan ook korting kunnen geven ten opzichte van het abonnement dat per maand opzegbaar is.

#7 Apple Boeken: nieuwe opties voor jaaroverzicht

Apple lijkt alvast voorbereidingen te treffen voor een persoonlijk jaaroverzicht van Apple Boeken. Er zijn in de beta van iOS 26.5 nieuwe awards opgedoken die je kunt verdienen op basis van je leesgewoontes. Bijvoorbeeld als je veel verschillende boeken gelezen hebt. Voor Apple Music zijn er al dergelijke awards.

Dit zit er niet in: nieuwe Siri

Er was nog even hoop dat Apple de nieuwe persoonlijke Siri van Apple Intelligence (gedeeltelijk) zou toevoegen in iOS 26.5, maar vooralsnog is hier nog helemaal niks van te bekennen. Het lijkt er dus steeds meer op dat het onderdeel wordt van iOS 27 en dat Apple de vernieuwingen pas in juni gaat demonstreren. Dat is dus twee jaar na de eerste aankondiging tijdens de WWDC 2024 en een jaar nadat het eigenlijk al beschikbaar had moeten zijn.

iOS 26.5 en de andere gelijkwaardige updates worden ergens later dit voorjaar voor iedereen verwacht, mogelijk in mei. Voor nu is Apple druk bezig met de beta van iOS 26.5.

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

