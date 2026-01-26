Update voor tot 12 jaar oude iPhone: nieuwe versies van iOS 12, iOS 15, iOS 16 én iOS 18 beschikbaar

Apple brengt naast updates voor de huidige iOS-versies met enige regelmaat ook updates uit voor de vorige ondersteunde update. Maar deze keer gaat Apple wel heel ver. Apple heeft naast iOS 26.2.1 nóg vier iOS-updates uitgebracht, die teruggaan tot iOS 12. iOS 12 verscheen voor het eerst in 2018 en was de laatste versie voor onder andere de iPhone 5s. Dat betekent dat je een iPhone 5s, een toestel uit 2013, weer kunt updaten naar een nieuwe veiligere versie.

Bijna ieder jaar vallen er wel iPhones en iPads af bij de nieuwste grote updates, maar gelukkig vergeet Apple deze modellen niet. Dankzij iOS 12.5.8 kan je de iPhone 5s uit 2013, de iPhone 6 (Plus) uit 2014, de iPod touch uit 2015 en enkele oudere iPad Air en iPad mini-modellen weer updaten. In de update lost Apple een beveiligingsprobleem op, dus we adviseren om je oudere apparaten weer uit de kast te halen (mocht je ze nog gebruiken) om de update te installeren.

iOS 12.5.8 is beschikbaar voor deze modellen:

Voor iets nieuwere modellen heeft Apple iOS 15.8.6 en iPadOS 15.8.6 uitgebracht, die vermoedelijk dezelfde beveiligingsupdate bevat. Deze versies kun je installeren op de volgende modellen:

Voor toestellen die zijn blijven hangen bij iOS 16 en niet mee kunnen naar iOS 17 of nieuwer, is iOS 16.7.13 (!) uitgebracht. Deze dertiende bugfix-update volgt een half jaar na de vorige versie en is beschikbaar voor deze modellen:

Tot slot is er nog iOS 18.7.4. Deze update verschijnt alleen voor modellen die niet naar iOS 26 over kunnen. Zit je nog op iOS 18 omdat je nog niet over wil naar iOS 26, dan krijg je deze update niet aangeboden. iOS 18.7.4 is beschikbaar voor deze toestellen:

iPhone XS (Max)

iPhone XR

iPad (7e generatie, 2019)

We weten nog niet exact welke problemen er opgelost zijn, maar vermoedelijk gaat het dus om een beveiligingsprobleem. Zodra Apple haar pagina heeft bijgewerkt, werken we dit artikel bij. Wat goed is om te weten is dat er van iPadOS 17 geen nieuwe update uit is. De modellen die dus niet over kunnen naar iPadOS 18, blijven hangen bij iPadOS 17.7.10. Dat zijn de tweede generatie iPad Pro en de iPad 2018.