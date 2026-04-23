iOS 18.7.8 nu beschikbaar: nieuwe update voor iPhones zonder iOS 26

Regelmatig brengt Apple voor oudere softwareversies nog updates uit. Zo ook nu. iOS 18.7.8 is nu beschikbaar voor iedereen met een iPhone XS of nieuwer.
Sasha Koevoets

Hoewel iOS 26 al enige tijd beschikbaar is, zijn er nog genoeg mensen die nog niet geüpdatet hebben of niet kunnen updaten. Ook aan deze groep is gedacht, want Apple heeft een nieuwe update voor iOS 18 (en iPadOS 18) uitgebracht. Deze versie lost een belangrijke bug op rond notificaties op je iPhone. Kun je wél naar iOS 26, maar wil je dat om welke reden dan ook niet? Dan heeft Apple nu goed nieuws.

iOS 18.7.8 nu beschikbaar

Apple heeft iOS 18.7.8 uitgebracht voor alle toestellen vanaf de iPhone XS en XR en nieuwer. Daar vallen dus ook de iPhone 11‑serie en alle recentere modellen onder. Op deze toestellen kun je bovendien ook al iOS 26 installeren. In deze iOS 18-update zit een update rondom de meldingen op je iPhone, waarbij

Zit je nog op iOS 18, dan kun je je iPhone bijwerken naar iOS 18.7.8 via Instellingen > Algemeen > Software‑update. Let er wel op dat je onderaan het scherm expliciet kiest voor iOS 18.7.8. Naast iOS 18.7.8 gaat het ook om iPadOS 18.7.8, die geïnstalleerd kan worden op alle recente iPads (met uitzondering van de nieuwste modellen uit 2026).

Op deze pagina lees je meer over de andere beveiligingsverbeteringen van de update.

Releasenotes iOS 18.7.8

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 18.7.8:

Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 18.7.8 downloaden

Om iOS 18.7.8 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 18

iOS 18 is de grote najaarsupdate van 2024 voor de iPhone. In iOS 18 spelen AI en diverse verbeteringen voor de iPhone de hoofdrol. Met Apple Intelligence kun je meer op je iPhone gedaan krijgen, terwijl het vernieuwde beginscherm, het nieuwe Bedieningspaneel en de vele andere nieuwe functies in iOS 18 zorgen voor nog meer mogelijkheden. iOS 18 is beschikbaar sinds 16 september 2024. Lees ook ons overzicht van de beste iOS 18 functies en de meest interessante iOS 18 ontdekkingen en onze review van iOS 18 voor meer over onze ervaringen.

