Tado X slimme thermostaat tijdelijk flink in prijs gedaald: nu minder dan €100,

De tado° X is via tink tijdelijk flink goedkoper verkrijgbaar. Wie zijn smart home wil uitbreiden met een slimme thermostaat die goed integreert met Apple-producten, kan hier zijn slag slaan.

tado° X slimme thermostaat zakt onder €100,-

De tado° X slimme thermostaat is momenteel tijdelijk scherp afgeprijsd bij tink. Je betaalt nu €99,99 in plaats van de gebruikelijke adviesprijs van €134,99. Dankzij Matter-ondersteuning integreert de thermostaat moeiteloos met het Apple smart home-ecosysteem en kun je hem ook bedienen via Siri. Hieronder lees je meer over de mogelijkheden en functies.

Naadloze HomeKit-bediening dankzij Matter in tado° X

De tado° X werkt met Matter, een universeel smart home-protocol dat Apple gebruikt om apparaten van verschillende merken beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kan de thermostaat direct verbinding maken met Apple HomeKit en andere Apple-apparaten, zonder dat je een losse bridge of hub nodig hebt.

Matter wordt steeds belangrijker binnen de smart home-strategie van Apple, omdat het ervoor zorgt dat apparaten makkelijker met elkaar kunnen samenwerken, ook als ze van verschillende merken zijn. Zo verdwijnen de grenzen tussen aparte systemen en werkt alles soepeler samen.

Voor Apple-gebruikers voelt de tado° X als een volledig onderdeel van Apple HomeKit. Je kunt de thermostaat daardoor bedienen met Siri, automatiseringen maken met andere HomeKit-apparaten en hem eenvoudig aansturen via de Woning-app op je iPhone, iPad of Mac.

Slim en duurzaam verwarmen met tado° X

Hij is ontworpen om energieverbruik te beperken zonder in te leveren op wooncomfort. De ingebouwde sensoren detecteren bijvoorbeeld wanneer een raam openstaat en passen de verwarming daar automatisch op aan. Aanwezigheidssensoren zorgen ervoor dat er alleen verwarmd wordt wanneer er ook daadwerkelijk iemand thuis is, wat onnodige energieverspilling voorkomt.

De thermostaat is compatibel met de meeste cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarmingssystemen, waardoor installatie in de meeste woningen geen probleem is. Via de tado-app stel je verwarmingsschema’s in die aansluiten op je dagelijkse routine. Onderweg is de temperatuur ook via Siri of de app op afstand aan te passen.

Tijdelijk flink goedkoper bij tink: voor minder dan €100,-

Met een korting van €35,- komt de tado° X nu onder de €100 uit, waardoor hij een stuk aantrekkelijker wordt voor iedereen die nog geen slimme thermostaat heeft. Waar tink normaal €134,99 vraagt, ligt de prijs nu op €99,95.

Hoe lang deze actie precies loopt, is niet bekend. Het is dus slim om niet te lang te wachten als je interesse hebt. Daarmee is de tado° X een interessante keuze voor Apple-gebruikers die een Matter-compatibele thermostaat zoeken die direct werkt binnen een bestaande Apple HomeKit-omgeving, zonder ingewikkelde installatie.