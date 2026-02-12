iOS 18 update

Apple brengt beveiligingsupdate uit voor oudere iOS- en macOS-versies: update nu je oudere device

Apple brengt geregeld kleine software-updates uit met daarin bugfixes. Deze keer zijn iOS 18.7.5, iPadOS 18.7.5 en twee kleinere macOS-updates verschenen, met daarin verbeterde beveiliging.
Apple heeft naast de iOS 26.3- en iPadOS 26.3-update ook heel stilletjes nog een aantal beveiligingsupdates uitgebracht voor oudere software. Gebruik je nog geen recente iOS-, iPadOS- of macOS-versie of heb je een wat ouder apparaat dat niet mee kan met de nieuwste softwareversies, update dan snel om veilig te blijven.

iOS 18.7.5 en meer staan klaar

Apple heeft voor zowel iPhone, iPad als Mac een update klaarstaan waarin de beveiliging verbeterd. Het gaat om updates voor iOS 18 en iPadOS 18, macOS Sequoia en macOS Sonoma. Deze dragen de volgende versienummers:

  • iOS 18.7.5 voor iPhone
    • iPhone XR
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
  • iPadOS 18.7.5 voor iPad
    • iPad (7e generatie, 2019)
  • macOS Sequoia 15.7.4 voor Mac
  • macOS Sonoma 14.8.4 voor Mac

Op iPhone en iPad installeer je iOS 18.7.5 via Instellingen > Algemeen > Software‑update. Op de Mac vind je macOS Sonoma 14.8.4 en macOS Sequoia 15.7.4 via Systeeminstellingen > Algemeen > Software‑update.

Wat zit er in de updates?

In de beveiligingsdocumentatie somt Apple tientallen kwetsbaarheden op in onder meer CoreAudio, CoreMedia, CFNetwork, ImageIO, Wi‑Fi, Mail, Safari, kernel, sandbox en Spotlight. Die lekken konden leiden tot datadiefstal, sandbox‑escapes, netwerkafluisteren, crashes of het ongemerkt uitlezen van gevoelige gebruikersdata. De oplossingen zijn grotendeels gelijk in iOS 18.7.5, macOS Sonoma 14.8.4 en macOS Sequoia 15.7.4, waardoor de beveiligingsbasis op deze oudere versies weer aansluit bij de nieuwste 26.3‑updates. Apple meldt niet dat de kwetsbaarheden al actief zijn misbruikt, maar adviseert wél duidelijk om de updates te installeren.

Gisteren verschenen ook iOS 26.3 en iPadOS 26.3 voor geschikte iPhones en iPads. Wat er nieuw is in deze grotere updates, lees je in ons functie‑overzicht.

