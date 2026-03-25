Dagboeken-apps voor iPhone

Deze updates voor oudere iPhones en Apple Watches moet je nú installeren

Nieuws iOS en iPadOS Mac en macOS
Apple brengt bij grote software-updates meestal ook extra, kleinere updates uit voor oudere apparaten. Nu iOS 26.4 beschikbaar is, heeft Apple opnieuw een aantal van deze aanvullende updates uitgebracht. Dit kun je ervan verwachten.
Sasha Koevoets -

Apple heeft meerdere nieuwe updates uitgebracht voor oudere apparaten. Het gaat om iOS, iPadOS en nog veel meer. De updates zijn vooral bedoeld voor apparaten die niet meer geüpdatet kunnen worden naar de meest recente softwareversie. Dit zorgt ervoor dat belangrijke functies zoals iMessage, FaceTime en toestelactivering nog langer blijven werken.

Deze updates komen naar je Apple Devices

Elk jaar zijn er weer toestellen die geen update meer krijgen naar de meest recente softwareversie. Deze blijven dan achter op de laatst geïnstalleerde softwareversie. Dat betekent echter niet dat Apple deze apparaten laat vallen, want er blijven belangrijke updates verschijnen. Die zijn vooral bedoeld om beveiligingslekken te dichten. Dit keer gaat het om iOS en iPadOS 18.7.7 en verschillende macOS- en watchOS-updates.

De update naar iOS 18.7.7 en iPadOS 18.7.7 is beschikbaar voor de volgende toestellen:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPad (7e generatie)

Tot slot krijgen ook oudere Apple Watches nog een update. Apple heeft namelijk watchOS 5.3.10 en watchOS 8.8.2 uitgebracht.

watchOS 5.3.10 is beschikbaar op:

  • Apple Watch Series 1
  • Apple Watch Series 2
  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4

watchOS 8.8.2 is beschikbaar op:

  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch SE (1e generatie)

Opvallend is dat de Apple Watch Series 3 in beide lijsten voorkomt. In de praktijk hangt het af van welke iPhone je gebruikt en welke watchOS-versie daarop maximaal wordt ondersteund. Gebruik je de Series 3 nog met een oudere iPhone die niet verder komt dan iOS 12, dan blijf je bijvoorbeeld steken op watchOS 5. Dat geldt ook voor de Apple Watch Series 6 en nieuwer, want deze kun je ook updaten naar watchOS 26.4. Je ziet watchOS 8.8.2 dus alleen als je hem gekoppeld hebt aan een oudere iPhone.

Voor macOS geldt dat alle Macs die nog draaien op macOS Sequoia en macOS Sonoma geschikt zijn voor de updates naar respectievelijk macOS 15.7.5 en macOS 14.8.5.

Waarom brengt Apple deze updates uit?

Apple heeft op speciale ondersteuningspagina’s meer details over deze updates gedeeld. Daaruit blijkt dat de nieuwe versies vooral draaien om het verlengen van een certificaat dat nodig is voor de correcte werking van diensten als iMessage, FaceTime en toestelactivering. Met zulke certificaten wordt gecontroleerd of je iPhone, iPad of Apple Watch legitiem is en veilig verbinding kan maken met Apple’s servers. Zonder verlenging zouden deze certificaten verlopen.

Ondertussen heeft Apple ook de grote update naar iOS 26.4 en alle bijbehorende updates voor de andere platforms uitgebracht. In iOS en iPadOS 26.4 vind je meer dan twintig nieuwe functies en verbeteringen, onder andere voor Apple Music, het toetsenbord, emoji en toegankelijkheid. In ons artikel over iOS 26.4 lees je uitgebreid wat er allemaal nieuw is in deze update.

Plaats een reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar