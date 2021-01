Wil je je favoriete app liever in het Engels of in een andere taal? In iOS 13 stel je zelf de taal van apps in. Zo pas je de voorkeurstaal van je favoriete apps aan.

Taal per app instellen

Sommige apps bieden in de eigen instellingen een optie om een andere taal te kiezen. Apps die dat niet hebben, gaan meestal af op je ingestelde taaloptie in je systeeminstellingen. Sinds iOS 13 en iPadOS 13 bepaal je zelf de gekozen taal, direct via de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Het werkt niet bij elke app, maar bijvoorbeeld wel bij Mail, Aandelen, Agenda, Notities en Herinneringen.

Taal van apps aanpassen

Het kiezen van een andere taal van je favoriete app is een fluitje van een cent. Het enige wat je hoeft te doen, is het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app. Zorg er eerst voor dat je een extra taal als toetsenbord toegevoegd hebt, bijvoorbeeld Engels. Ga naar Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden > Voeg toetsenbord toe. Ga terug naar het eerste scherm van de Instellingen-app. Scroll daarna naar onderen tot je bij de lijst van apps bent. Kies de app waarvan je de taal aan wil passen. Onder het kopje Voorkeurstaal tik je op de knop Taal. Kies nu één van de beschikbare talen. De app wordt nu in de gekozen taal weergegeven.



Het kiezen van je voorkeurstaal per app werkt bij zowel sommige standaardapps als bij sommige apps van externe ontwikkelaars. Er zijn echter wel uitzonderingen.

Van diverse standaardapps is het niet mogelijk om de taal aan te passen, waaronder Contacten, Berichten en Telefoon. Bij apps uit de App Store zijn de beschikbare talen afhankelijk van de taal die de ontwikkelaar aan de app toegevoegd heeft. Is Nederlands bijvoorbeeld niet toegevoegd, maar Duits en Engels wel, dan zijn dat je enige opties. Hou er ook rekening mee dat het effect van de wijziging per app verschilt.

Zie je de optie niet via de standaard Instellingen-app? Check het dan alsnog de instellingen van de app zelf of er een taaloptie ingebouwd is.

Meer tips over taalinstellingen

