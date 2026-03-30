De eerste beta van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 is uit. De komende tijd gaat Apple weer regelmatig nieuwe beta's uitbrengen en hier lees je wat erin komt.

De derde middelgrote update voor iOS in 2026 is iOS 26.5. In deze nieuwe versie – die half mei uitkomt – zitten naar alle waarschijnlijkheid weer een aantal grotere nieuwe functies. In dit artikel lees je alles over de beta van 26.5, wat erin zit en hoe je deze versie zelf kan testen.

Nieuwste iOS 26.5 beta

iOS 26.5 Beta 1

30 maart 2026 – Apple heeft de eerste beta van iOS 26.5 uitgebracht voor ontwikkelaars. Wij weten nu nog niet wat er nieuw is in deze versie, maar zodra wij weten wat de nieuwe functies zijn, lees je dit op iCulture.

Nieuwste iPadOS 26.5 Beta

iPadOS 26.5 Beta 1

30 maart 2026 – Ook van iPadOS 26.5 heeft Apple de eerste betaversie voor ontwikkelaars uitgebracht. Ook hiervoor is het nog niet geheel duidelijk wat de nieuwe eigenschappen zijn. Zodra wij dat weten lees je dat uiteraard op iCulture.

iOS 26.5 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 26.5 is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar komt kan je je daarvoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 26.5 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 26.5-beta’s. iOS 26.5 wordt in mei 2026 voor iedereen verwacht.

iOS 26.5 Beta 1: 30 maart 2026 (verschenen; buildnummer 23F5043g)

iOS 26.5 definitief: mei 2026 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 26.5 Beta

iPadOS 26.5 wordt in mei 2026 voor iedereen verwacht.

iPadOS 26.5 Beta 1: 30 maart 2026 (verschenen; buildnummer 23F5043g)

iPadOS 26.5 definitief: mei 2026 (verwacht)

Over iOS 26.5 en iPadOS 26.5

iOS 26.5 en iPadOS 26.5 zijn alweer de vijfde grote aanvullende update van iOS 26 en iPadOS 26. Normaal gesproken brengen de .5-updates handige functies die in eerdere updates niet meegenomen werden. Ook kunnen dit functies zijn die Apple eerder nog niet aangekondigd had.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 26 beta’s, lees je in ons aparte artikel.