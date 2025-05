De iPhone 16e is de meest recente toevoeging aan de iPhone 16-serie en de meest budgetvriendelijke optie. Hij heeft een adviesprijs gekregen van €719,-. Dat is best een flink bedrag, maar gelukkig kan dat een stuk goedkoper.

De iPhone 16e is de goedkoopste iPhone uit de 16-serie. Hij is sinds begin 2025 te verkrijgen en daardoor ondertussen al flink in prijs gezakt. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Schaf je hem bijvoorbeeld als los toestel aan, dan kan je het beste je bestelling plaatsen bij Bol. Je haalt de iPhone 16e hier in huis vanaf €639,-, maar het kan nog goedkoper als je jouw aankoop combineert met een abonnement. Kies voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel en je hebt hem in handen vanaf €422,-. We kunnen ons voorstellen dat je geen onbeperkt data-abonnement nodig hebt. Hieronder lees je alles over de andere opties om de iPhone 16e zo voordelig mogelijk te kopen.

iPhone 16e met abonnement bij webwinkels bestellen

Het goedkoopste is de iPhone 16e in combinatie met een abonnement via één van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de prijs die je betaalt voor de telefoon afhankelijk van de bundel die je kiest. Hoe groter de bundel, hoe meer korting. Maar wees gerust, ook met een kleiner abonnement bespaar je flink in vergelijking met een los toestel. Daarnaast profiteer je van voordeel als je vaste internet van dezelfde provider is als je mobiele abonnement.

Het goedkoopste abonnement met onbeperkt data: vanaf €422,-

De laagste prijs betaal je voor de iPhone 16e met een onbeperkt databundel. Hieronder zie je per provider waar je het beste je bestelling plaatst.

1. Budget Mobiel: voor €525,- met goedkoopste onbeperkt internetabonnement van €17,50 p/m

Unlimited data van Budget Mobiel en een iPhone 16e zijn het goedkoopste via Belsimpel. Hier betaal je voor de iPhone €525,- en de bundel kost je maandelijks gemiddeld €17,50. De eerste zes maanden betaal je een tientje, waarna je de reguliere prijs van €20,- betaalt. In totaal kom je uit op €945,- voor zowel de iPhone als het abonnement voor twee jaar.

Houd er rekening mee dat onbeperkt internet van Budget Mobiel betekent dat je maximaal 4GB per dag mag gebruiken. Daarna wordt je snelheid flink verlaagd en is het niet meer vooruit te branden. Wil je écht onbeperkt internet, dan kan je beter voor één van de volgende opties gaan.

2. Odido: iPhone 16e voor €538,- en onbeperkt data voor €25,- p/m

Odido geeft je de kans om je eigen internetsnelheid te kiezen. De goedkoopste kost je €25,- per maand en dan is je internetsnelheid 20 Gbit/s. Voor de iPhone 16e betaal je bij Belsimpel €538,-. Bij de looptijd van twee jaar kom je hierdoor in totaal uit op €1.138,-.

3. Vodafone: iPhone 16e voor €422,- en onbeperkt data voor €32,50 p/m

Kies voor Vodafone als je zo snel mogelijk internet wilt. Hier krijg je namelijk altijd de beschikking tot de maximale snelheden van 1 Gbit/s. Een onbeperkt data-abonnement kost je €32,50 per maand en de iPhone 16e haal je via Belsimpel in huis voor €422,-. Wil je een Unlimited-abonnement met deze snelheid, dan ben je bij de andere providers een stuk duurder uit.

4. KPN: iPhone 16e voor €552,- en onbeperkt data voor €27,50 p/m

Ook bij KPN zijn verschillende internetsnelheden te kiezen. Het voordeligste met 50 Mbps kost je €27,50 per maand. De iPhone 16e kost je bij Belsimpel €552,-. In totaal gedurende de looptijd betaal je zo voor je telefoon én abonnement €1.212,-.

Het goedkoopste abonnement met 10GB: vanaf €530,-

We kunnen ons voorstellen dat je niet zo’n grote bundel nodig hebt. Daarom hebben we ook voor de meest gangbare keuze – 10GB – op een rij gezet waar je het beste je abonnement afsluit.

1. Lebara: iPhone 16e voor €530,- en 10GB data voor €7,50 p/m

In combinatie met een 10GB is Lebara via Belsimpel de goedkoopste manier. Voor de iPhone 16e betaal je er €530,- en momenteel is er een actie waardoor je de eerste drie maanden 50% korting krijgt. Het abonnement kost je hierdoor gemiddeld €7,50 per maand. Voor de gehele looptijd betaal je (telefoon en abonnement) €710,-.

2. 50+ Mobiel: iPhone 16e voor €586,- en 10GB data voor €5,25 p/m

50+ Mobiel is vaak één van de goedkoopste providers en je hoeft niet eens ouder dan 50 jaar te zijn om een abonnement af te sluiten. Een abonnement met 10GB kost je hier gemiddeld €5,25 per maand (eerste 12 maanden 50% korting). De toestelprijs van de iPhone 16e is via Belsimpel €586,-. Tel je hier de abonnementsprijs bij op voor de hele looptijd, dan kom je op in totaal €712,- uit.

3. Hollandsnieuwe: iPhone 16e voor €576,- en 10GB data voor €6,75 p/m

Dan Hollandsnieuwe. Via Belsimpel betaal je voor de iPhone 16e €576,- en voor het abonnement kom je op gemiddeld €6,75 per maand uit. Ook hier krijg je de eerste 12 maanden namelijk 50% korting. In totaal ben je €738,- kwijt aan je telefoon inclusief abonnement.

iPhone 16e met abonnement bij providers bestellen: vanaf €600,-

Bestel je het liefste direct bij één van de providers? Dat kunnen we ons voorstellen! Voor welke bundel je hier ook gaat, je betaalt altijd hetzelfde bedrag voor de iPhone 16e. Ook ontvang je hier natuurlijk klantvoordeel als je thuis vast internet van één van de providers hebt. Bij alle providers is dit tot €7,50 korting per maand. Bovendien krijg je van KPN een gratis Netflix-abonnement of ESPN Compleet. Odido geeft je ook nog eens €5,- korting per maand op je vaste internet en van Ziggo krijg je een extra tv-pakket.

iPhone 16e bij KPN: voor €600,- en 100 euro extra inruilwaarde

Wil je gewoon de goedkoopste iPhone 16e bij de providers, dan moet je bij KPN zijn. Hier haal je de telefoon in huis voor €600,-. Ligt er nog een oude telefoon in een lade, lever die dan zeker ook in. Je krijgt namelijk €100,- extra inruilwaarde bovenop het bedrag dat hij nog waard is. Hierdoor heb je jouw nieuwe iPhone 16e dus al voor €500,-.

Daarnaast bestel je hem ook gewoon bij Vodafone (€624,-), Odido (€648,-) en Ben (€648,-). Hier betaal je dus wat meer voor het toestel, maar heb je thuis vast internet van één van deze providers dan is het handig om ook nu hiervoor te kiezen vanwege het klantvoordeel. Eventueel is Ben ook een goede om te overwegen, omdat de abonnementsprijzen lager liggen dan bij de andere drie.

iPhone 16e als los toestel bestellen: vanaf €645,-

De iPhone 16e is sinds februari te verkrijgen en koop je via Apple voor €719,-, maar ondertussen is hij bij verschillende andere aanbieders goedkoper. Op dit moment klop je het beste aan bij Bol, waar hij €645,- kost. Dat is dus een daling van €74,-. Het gaat hier om het zwarte model met 128GB opslag. Wil je de witte of meer geheugen, dan ben je iets meer kwijt.

Prijzen iPhone 16e los toestel

Op de volgende pagina lees je alles over de beste sim only-aanbiedingen van dit moment. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt voor je abonnement.

Dit is waarom je de iPhone 16e wil

Sinds februari is er eindelijk weer een nieuw toestel voor de mensen die een iPhone willen, maar niet de meest uitgebreide functies nodig hebben of zo min mogelijk willen betalen. Voorheen was dat de iPhone SE, maar nu heet hij de iPhone 16e. Ondanks dat hij slechts één camera op de achterkant heeft, is hij ontzettend veelzijdig. Deze heeft een resolutie van 48 megapixel, waarmee je optisch twee keer inzoomt. Een ultragroothoekfunctie ontbreekt helaas wel. Mocht je die toch echt willen, kijk dan bijvoorbeeld naar de iPhone 15 of toch de recentere iPhone 16.

Verder is hij uitgerust met een Actieknop. Die stel je in zoals jij dat wil. Mocht je dus snel de Camera-app willen openen of Siri oproepen, dan kan dat met deze knop. Verder heeft hij een afmeting van 6,1 inch, waardoor hij goed in je broekzak past. Om alles soepel te laten draaien, zit er een A18-chip aan de binnenkant. Zware games zijn dus ook geen enkel probleem. Deze processor heeft bovendien ondersteuning voor Apple Intelligence, zodat je aan de slag kan met kunstmatige intelligentie. De iPhone 16e is alleen verkrijgbaar in zwart of wit.

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

Je hebt nu gelezen hoe je de iPhone 16e zo goedkoop mogelijk in handen krijgt. Heb je zelf bepaalde wensen, zoals toestelkleur of een andere bundel die hierboven niet genoemd is, dan is het handig om zelf de prijzen te vergelijken. Dat kan eenvoudig op onze iPhone 16e met abonnement pagina.